Billeder: Stort politiopbud passede på Paludan i Slagelse

Ni anholdte i Korsør plus en voldsom ballade vidner om, at Stram Kurs og dets leder, Rasmus Paludan, langtfra er elsket i de udsatte boligområder, han ynder at gæste.

Heller ikke i Slagelse bød man islamkritikeren på en varm velkomst, da han søndag eftermiddag - efter i en time at have gemt sig - dukkede op for at tale. Han blev ydermere kørt til stedet i en BMW fra efterretningstjenesten, forlyder det.

Her brændte han Koranen af, trådte på den og udbasunerede ellers en række historier om profeten, hvis ordlyd ikke var til at tage tage fejl af.

Modsat balladen i Korsør endte det i Slagelse med, at en opildnet flok i stedet for at tage kampen op med kampklædt politi, knipler og hunde vendte Rasmus Paludan ryggen og gik.

