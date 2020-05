Artiklen: Billeder: Ros til beboere for at vende Paludan ryggen

Billeder: Ros til beboere for at vende Paludan ryggen

Det er ikke gået ubemærket hen, at fremmødte i Ringparken i Slagelse i stor stil vendte ryggen til og gik, da Stram Kurs demonstrerede søndag. Tak for god ro og orden, lyder det fra politiet, som modsat måtte bruge knipler i Korsør og ty til anholdelse af 12 personer.

Heldigvis gik det anderledes roligt for sig i Skælskør, men også i Slagelse, hvor Rasmus Paludan søndag eftermiddag var på plads. Trods et massivt opbud af betjente, men også bestyrtede beboere, endte hans besøg ganske fredeligt.

Der henvises blandt andet til foreningen Ringparkens bestræbelser i forhold til at få beboere oplyst om, at der altså kom en person på besøg, de ikke skulle tage sig af. I Ringparken havde man således taget sine forholdsregler.

- Vi er nogle, der sørger for at splitte grupperne, så vi ikke står for tæt. Vi skal ikke have ballade. Heller ikke, når personer som ham kommer og sviner vores religion til, lød det fra formanden, der mener, at det snart må stoppe med demonstrationer som disse.