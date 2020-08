Billedet her kunne formentlig også være taget i Beirut, men det er altså fra Stationsvej i Skælskør onsdag eftermiddag og viser en af de totalt udbrændte busser - set gennem en manglende forrude.

Artiklen: Billeder: De to udbrændte busser var taget ud af drift

Billeder: De to udbrændte busser var taget ud af drift

De to busser, som udbrændte natten til onsdag i Skælskør, havde aftjent deres værnepligt. De ventede blot på at blive afhændet, og derfor er værdien nok også til at overse.