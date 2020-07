Se billedserie Laura Skjold Andersen fra Knolden med den velvoksne vaffel med 50 kugler og det hele. Foto: Arne Svendsen

Billeder: Brian spiste is med 56 kugler - og nød bagefter en hapsdog

»Kugleskør« konkurrence i ishuset Knolden ved Næsby Strand. Brian Dahl fra Havrebjerg viste store evner som is-spiser, selv om han fik uventet konkurrence undervejs.

Slagelse - 22. juli 2020 kl. 19:21 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fleste vil nok mene, at tre-fire kugler is med lidt guf og en vaffel oveni er alt rigeligt til en velsmagende sommerdessert.

Men det var helt andre tal, der blev jongleret med i ishuset Knolden ved Næsby Strand onsdag aften. Her var der gang i den konkurrence, som er udskrevet af ejer Kira Madsen, der overtog stedet sidste år. Det gik ud på at spise så mange kugler som muligt, proppet ned i en solid dobbelt-vaffel.

50 kugler havde Brian Dahl fra Havrebjerg bedt om at få i vaflerne.

- Sidst jeg var her bad jeg om 35, og så var der en, der spiste 37. Derfor måtte »barren« hæves, sagde Brian, der arbejder på EBK Huse i Slagelse, inden det gik løs.

Fik en udfordrer Han var ikke nået halvvejs gennem det fem kilo tunge »isbjerg«, der blev spist med ske, før han fik en udfordrer.

Thomas Lindhard fra Slagelse bad nemlig om at få en med 55 kugler.

Det slog dog ikke Brian Dahl ud. Han bad om at få seks kugler mere oveni.

Det havde han ikke behøvet. Thomas Lindhard valgte nemlig at give op efter kun at have fortæret omkring en tredjedel af sine kugler.

- Der var for mange af dem, som jeg ikke kunne lide, lød det fra ham.

Brian derimod havde ingen problemer med isen eller flødebollerne.

- Men vaflerne her er godt nok seje, sukkede han mod slutningen af måltidet.

Hapsdog til dessert Han nåede dog til ende, og så ventede en »dessert«.

Her havde Brian bestilt en hapsdog, og den begyndte han da også at bide i efter at have sundet sig lidt.

- Godt at få noget varmt i maven efter al den is. Men jeg skal altså ikke have aftensmad, lød det fra ham til nogen moro for flere af de mange tilskuere.

Flere havde været inde og google is-rekorder og var kommet frem til, at den hidtidige rekord er på 52 kugler. Hvorfor de 56 kugler måtte være dansk rekord.

Det er dog ikke verificeret. Resultatet med de 52 kugler er fra en konkurrence i Præstø tilbage i 2014.

De 56 kugler er dog betydeligt over sidste års resultat på Knolden, hvor Thomas Thor Andersen Nexø satte 33 kugler til livs.

Han vil ifølge Kira Madsen gerne vinde igen og sikre sig præmien, der er på tre gange fem liter is til en værdi af 1200 kroner.

Konkurrencen løber frem til 2. august.

Velbekomme..