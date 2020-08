Billeder: 40 veteraner glimtede i solen

Ingen adgang for biler under 35 år. Og så gør det ikke noget, hvis de firhjulede også har masser af krom, charme og historie.

Kun få modeller i Danmark

- Jeg havde ellers tænkt på, at jeg skulle have en motorcykel, men den ville konen ikke være med på. Så bilen her blev et kompromis, smiler han.