Bilka under forvandling

Der er gang i flere nye tiltag ved Bilka, hvor både parkeringplads, havecenter, ekstra indgang og ny svingbane er en del af de samlede planer. Tunnel er spærret af i forbindelse med renovering.

Slagelse - 10. februar 2021

Billister, cyklister eller andre, der har været i nærheden af Bilka på Idagårdsvej 1 i Slagelse for nylig, vil med stor sandsynlighed have bemærket, at der sker forandringer nærmest hele vejen rundt om butikken for tiden.

Bilka blev en del af byen i 1988 med et butiksareal på den gode side af 10.000 kvadratmeter, og siden da er der løbende sket forandringer - og 2021 bliver ingen undtagelse.

Nemt for kunder - Vi vil gerne gøre det så nemt for vores kunder som muligt at handle hos os, siger Casper Østergaard. Han blev varehuschef i varehuset kort før corona gjorde sit indtog i Danmark, og modsat mange andre steder, så har Bilka i sin egenskab af fødevarebutik hele tiden haft mulighed for at holde åbent.

- Vi er i gang med at renovere vores parkeringsplads og skabe bedre tilkørselsforhold til vores havecenter, som vi også er i gang med at bygge både større og bedre. Samtidig har vi lavet en ny indgang ved havecenteret, så Bilka fremover har to indgange, fortæller Casper Østergaard, der beklager de gener de mange tiltag må forårsage for kunderne.

Ingen fast dato - Jeg tør ikke sætte en eksakt dato på, men vi bliver færdige i løbet af foråret, og resultatet skulle gerne være bedre tilkørselsforhold og en større logik i forhold til at komme rundt på parkeringspladsen, siger Casper Østergaard.

I forhold til den store parkeringsplads foran Bilka vil der i følge Casper Østergaard blive ændret på både afstribning, og kørselsretning, ligesom huller og lignende i belægningen vil blive udbedret.

I forbindelse med renoveringen er tunnellen, i forbindelse med stien langs Idagårdsvej med adgang til Bilkas parkeringsplads, blevet spærret af - men inden for cirka en måneds tid - måske hurtigere- skulle der gerne via en sti være adgang igen i følge Casper Østergaard.

Svingbane på vej Ude på Søndre Ringgade mærker bilisterne også i øjeblikket, at Bilka fornyer sig, da den ene vejbane ind mod varehuset - i retning mod Næstved - er spærret af. Inden for afspærringen bliver der arbejdet på højtryk for at lave en svingbane ind til Bilka og Carl´s Jr. og ikke mindst Bilka Havecenter, som allerede nu har sin egen indgang bag ved Bilka.

Cyklende Bilka-kunder får i fremtiden også mulighed for at parkere deres cykel i et cykelskur tæt ved indgangen, og på lidt længere sigt vil antallet af baner til BilkaTo Go også blive fordoblet for at svare til den succes, som konceptet er blevet.

- Vi arbejder os hen imod, at hver tiende af vores kunder handler via BilkaToGo, der virkelig har været en stor succes, siger Casper Østergaard, der oplever samme succes i forhold til Click&Collect, hvor det i stedet for dagligvarer handler om at afhente sine forudbestilte nonfoodvarer.

I løbet af kort tid er medarbejderstaben, der i forvejen er i omegnen af 400, vokset med 30 ansatte, der blandt andet er med til at gøre det muligt for kunderne i Bilka blot at åbne bagagerummet for at få sine varer udleveret.

Men lige nu må kunderne i Bilka leve med lidt afspærringer rundt omkring og en midlertidig afspærret gangtunnel, men Casper Østergaard er ikke i tvivl om, at resultatet i sidste ende bliver besværet og ulejligheden værd for alle parter.