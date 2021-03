Bilka får dispensation til 20 meter høj pylon

En 20 meter høj pylon - eller reklamesøjle - er på vej ved Bilka ved Sdr. Ringgade i Slagelse.

Det har miljø-, plan- og landdistriktsudvalget netop besluttet at give tilladelse til. I første omgang havde Salling Group/Bilka ønsket at opføre pylonen i det sydlige hjørne (ud mod motorvejen), men ved nærmere eftertanke ville Bilka hellere have den placeret i det nordøstlige hjørne, hvilket ville give større synlighed, da den her både kan ses fra motorvejen og Sdr. Ringgade.