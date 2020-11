Bilist ramt af lastbil ved betalingsanlæg

Mandag klokken 17.35 blev politiet kaldt til betalingsanlægget ved Storebælt, hvor der var sket et færdselsuheld.

En bilist i en personbil var kørt ind en betalingsbane, som viste sig at være lukket, og da han bakkede for at komme ind i en åben bane, blev han ramt af en lastbil, der kom bagfra.

Bilen blev klemt mellem autoværnet og lastbilen, og føreren – en 67-årig mand fra Hedensted – blev kørt til sygehuset til et rutinetjek.