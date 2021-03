Bilforhandler: Nye vaner vil hænge ved

Se billedserie Roberto da Cruz, Autohallen, tror på, at mange efterhånden er blevet sultne efter at kigge på ny bil. Foto: Per Vagnsø

Slagelse - 02. marts 2021 kl. 12:32 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Bilsælgerne er tilbage på arbejde, og de private kunder må igen komme ind og kigge, spørge og måske prøve et nyt køretøj. For eksempel hos Autohallen i Slagelse, der ligesom alle andre bilforhandlere siden nytår kun har haft åbent på værkstedet.

- Vi er mega glade for at åbne igen. Vi har fornemmet, at alle har været lidt bekymrede og afventende, siger direktør Roberto da Cruz.

Han tror imidlertid også, at de særlige vilkår for at købe biler i lukke-perioden i et eller andet omfang vil blive ført videre. Også når vi ikke længere skal frygte en virus.

Fremvisninger af køretøjer digitalt eller ved at komme hjem til den potentielle køber med bilen vil også have et publikum fremover, mener han.

- Vi har haft daglige fremvisninger hjemme eller på folks arbejdsplads, og der kan også være nogle, der stadig vil have en fremvisning derhjemme. Investeringens størrelse gør, at man gerne vil føle sig tryg, og der er nogle, der er mest trygge hjemme. Jeg tror, at 20-25 procent fremover vil være digitale fremvisninger og fremvisninger hjemme, siger Roberto da Cruz.

Omsætningen i salgsafdelingen hos Toyota-forhandleren har siden årsskiftet ligget på omkring det halve af normalen. Det skal der rettes op på nu.

- Januar er jo normalt en god måned med nytårskur o.s.v. Vi tror på, at der er et vakuum. Det kunne vi også se efter sidste nedlukning, siger Roberto da Cruz og nævner, at flertallet af bilkøbere nok også i fremtiden vil komme i butikken for at snuse, røre og prøve.

Set med hans øjne har der været én fordel ved situtionen de sidste par måneder: Butikslukningen faldt sammen med den usikkerhed, der var om bilafgifterne. På en måde gav perioden med lukket butik ro til, at den side af en bilkøbers overvejelser kunne komme på plads.