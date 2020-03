Bilejere valfarter til syn med bilen trods corona: Indehaver er »dybt rystet«

Flere synshaller presser på for en nedlukning, men Færdselsstyrelsen siger nej. Niels Rask, indehaver af Vestsjællands Bilsyn, er forundret.

Slagelse - 20. marts 2020 kl. 06:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har godt nok haft travlt i dag, og det kunne jeg da godt gå at more mig over - men det gør jeg ikke. For hvordan kan det lade sig gøre, at en synsbranche, der har haft mere end 95.000 ekspeditioner alene i marts måned, ikke er underlagt en lukning? Det er ikke i orden, og jeg er dybt rystet.

Sådan siger Niels Rask, indehaver af Vestsjællands Bilsyn, der kan konstatere, at et hav af bilejere stryger til syn med bilen, campingvognen og lignende, selv om det meste af Danmark er sat på standby grundet coronavirus.

Han er så forundret, at han har bedt Færdselsstyrelsen stoppe synene.

- Men det vil de ikke. De mener, at hvis vi går hjem, så går samfundet helt i stå. Vi varetager en kritisk funktion, er svaret, lyder det fra Niels Rask, der torsdag klokken 14.17 sendte en appel via mail til såvel transportsministeren som statsminister Mette Frederiksen (S).

Står ikke alene Budskabet står han ikke alene med, men bakkes op af flere medlemmer af Dansk Lokal Syn, som er en frivillig brancheforening for små ejerledede synsvirksomheder.

- Hvorfor og hvordan kan det forsvares stadig at holde bilsynshallerne åbne, lyder spørgsmålet i mailen til statsministeren, hvor hun stilles over for den virkelighed, at hjemsendte medarbejdere i private virksomheder, kommuner og så videre åbenbart nu valfarter til synshallerne for at få synet bilen.

Synsmedarbejderne her kan ikke bare holde fri, tilføjes det.

- Folk hoster, hakker og sprutter. Vi hopper ind i bilerne, straks når nogle andre er steget ud. Folk kommer endda med deres børn, fordi de jo er sendt hjem fra skole. Det er galimatias, mener Niels Rask, der blandt andet erfarer, at man syner køretøjer, som i hvert fald burde kunne vente et par uger.

- Flere henter deres campingvogne, mens de har de her »14 dages fri«, og kommer så til syn. Er det en samfundskritisk opgave? Det var jo ikke meningen med at blive sendt hjem. Folk har slet ikke forstået alvoren. Biler kan jo også sagtens starte og køre, selv om de ikke er blevet synet. Der er tusindvis af bilejere, der alligevel når at få en bøde for ikke at møde op til det obligatoriske syn, men nu - mens alle er sendt hjem - så skal vi fortsætte, lyder opråbet.

Tænker på bilejere - men også sig selv

Ifølge Niels Rask er det uforsvarligt, at man fra statens side holder gang i synshallerne, der kan have over 40 daglige ekspeditioner - og dermed lige så mange personer på besøg. Og flere endnu.

- Og nu skal flere af os frygte for at blive smittet og for, at vi måske bærer smitten med hjem til vores familier. Det er ikke i orden. Vi arbejder i et intimt, lukket miljø, og det må da give anledning til eftertanke, at en frisør eller tatovør med måske én kunde i timen - eller færre - skal lukke, men ikke os, siger Niels Rask.