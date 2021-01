Bilbrand i Skælskør

Klokken 22,23 fredag aften fik politiet en anmeldelse om, at en bil stod i flammer på Nyvej i Skælskør.

Bilen udbrændte og ifølge vagtchef Kent Edvardsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er det politiets klare formodning, at branden er påsat.

- Derfor vil vi gerne i kontakt med folk, der måtte have bemærket noget på stedet. Måske har en hundelufter studset over en bil, som ikke plejer at være i området eller andre forhold, siger Kent Edvardsen.