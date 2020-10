Bil stoppet og betjent trak pistol

En politibetjent fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi måtte trække sin tjenestepistol, da politiet fredag ved 18-tiden stoppede en hvid VW-personbil i Skolegade i Korsør ud for indgangen til kulturcentret.

Episoden tog sin begyndelse tidligere på dagen, hvor Fyns Politi havde fået et tip om, at en svensk indregistreret bil kørte rundt med våben i bilen.

Bilen blev eftersøgt, og klokken 16.30 registrerede en af politiets ATK-biler at bilen var kørt over Storebæltsbroen og nu befandt sig i Korsør. Der oplyser vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

Derfor sendte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi patruljer på gaden for at søge efter bilen.

På et tidspunkt fik politiet fundet frem til bilen, der holdt midt på Skolegade, som med det samme blev spærret af i begge ender.

Nysgerrige borgere, som kom for tæt på det afspærrede område, blev gennet ind bag de rød- og hvidstribede afspærringsbånd, og vovede man sig alligevel ind i området, talte ordensmagten med store bogstaver.

Da bilen var blevet eftersøgt på baggrund af melding om våben i bilen tog politiet ingen chancer og trak deres tjenestepistol i forbindelse med anholdelsen af to personer, som sad i bilen.

Ifølge vagtchefen foregik anholdelsen stille og roligt og uden dramatik. Dog har man på overvågningsbilleder fra byen set, at der har været fire personer i bilen, men at to personer altså er stukket af.

Dem ledte politiet efter rundt om i Korsør til omkring ved midnats-tid dog uden at finde dem.

De to anholdte er mænd på henholdsvis 21 og 22 år bosat i Malmø

I bilen kunne politiet ved at kigge ind gennem ruden konstaterer, at der lå nogle våbenlignende genstande i bilen. Da bilen først blev eftersøgt på Fyn ligger sagen hos Fyns Politi, hvis varetægt både de to anholdte samt bilen nu er i.

Desuden er der blevet taget kontakt til svens politi i forbindelse med efterforskningen

Tekniske undersøgelser skal nu klarlægge, om der er tale om ægte våben.