Bil på højkant i Rynkebys Golfturnering

Turneringen er for alle golfspillere, som har et DGU-handicap.

Og det haster med at tilmelde sig - tilmeldingsfristen er nemlig torsdag den 27. maj og kan ske via golfbox.

Prisen for at deltage er 750 kroner, som inkluderer morgenmad, startpakke, golfturnering og frokost.

- Alt for mange børn bliver ramt af cancer, og der er stort behov for, at Børnecancerfonden hjælper disse børn og deres familier. Golfturneringens overskud går direkte til Team Rynkebys indsamling - og vi påstår, at denne golfturnering har lidt mere at byde på end andre turneringer, siger Erling Hansen fra Team Rynkeby Vestsjælland.