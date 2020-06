Bil fundet på bunden af havn

Eftersøgningen af bilen havde stået på i flere timer, men for langt fra det sted, hvor bilen blev fundet. Dykkeren fortæller til Sjællandske, at der længe blev søgt over ved Føtex-kajen, da videoptagelser viste, at den flød den vej, da den med høj hastighed kørte ud over kajkanten på modsatte side, hvor der ligger en hvid bygning ved siden Halsskovbroen.