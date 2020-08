Mikkel C. og flere andre kører for foreningen Broen. Privatfoto

Bil-event bliver gennemført

Den planlagte bil-event i Slagelse med racerkører Mikkel C. Johansen bliver gennemført lørdag, selv om det har været fremme, at arrangementet var aflyst.

Det var en pressemeddelelse fra de oprindelige samarbejdspartnere, Børns Voksenvenner og Strada Auto, der oplyste, at eventen var aflyst. Det var den imidlertid kun med de to som medarrangører.

Ifølge Mikkel C. Johansens far, Birger Johansen, blev parterne i søndags enige om, at deres veje måtte skilles på grund af uenighed om håndtering af corona-reglerne.

Bilerne, som folk kan komme ud at køre i, er både de hurtige af slagsen og veteranbiler. Børn under 15 år kører gratis med, mens andre kan komme ud at køre for 250 kroner.