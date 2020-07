Bil efterlyses efter røveri og knivstik

En 30-årig mand fra Korsør blev onsdag aften ved halv ni-tiden udsat for røveri i en lejlighed, hvor to bekendte af hans bekendte stak ud efter ham med en kniv, så han fik snitsår.

Den 30-årige blev kørt til behandling for sine knubs på Slagelse Sygehus.

Anklager ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Tina Nielsen oplyser til Sjællandske, at røveriet skete i en lejlighed beliggende på Halsskovvej.

Stadig til afhøring

Senere samme aften klokken 22.52 anholdt politiet en 23-årig mand fra Korsør, der i dag torsdag fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Næstved sigtet for kvalificeret vold.

Anklager Tina Nielsen forventer, at det sker for lukkede døre, da to medgerningsmænd stadig er på fri fod. Hun vidste torsdag formiddag ikke, hvordan den 23-årige forholder sig til sigtelsen, da han stadig sad til afhøring hos politiet.