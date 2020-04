Bil efterlyses efter Skælskør-røveri

Politiet har netop udsendt en meddelelse om et røveri i Skælskør og beder i den forbindelse om borgernes hjælp:

- Vi har netop nu (onsdag middag, red.) haft et røveri i området omkring Skytteengen i Skælskør. To personer er set køre fra stedet i en grå Citroën, mindre bil, muligvis med registreringsnummer 98 197 i ukendt retning. Ring til 114, hvis du har oplysninger om bilen eller de to personer, skriver politiet på Twitter.