Bil efterladt på havnen - død kvinde fundet i vandet

En 57-årig kvinde fra Vestsjælland valgte fredag morgen omkring klokken 8 at tage sit eget liv ved at kaste sig i havnen i Bisserup, oplyser Sydsjællands- og Lolland Falsters politi.

På det tidspunkt var lokale fiskere allerede sejlet ud for at forsøge at finde kvinden, men det var først, da en helikopter blev indsat, at det lykkedes at finde den 57-årige kvinde, som var drevet med strømmen cirka 800 meter fra Bisserup Havn.