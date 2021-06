Biblioteksbesøg halveret

Han er ikke i tvivl om, at det er et udslag af corona-forsigtighed, at brugerne i vidt omfang har undgået at gå på bibliotekerne i såvel Slagelse som Skælskør og Korsør. Samtidig har der været et krav om at vise en eller anden form for conapas for at blive lukket ind. Det er nu lempet en anelse, så personalet blot laver kontrollen stikprøvevis, efter at folk er kommet indenfor.