Bibliotekerne i Slagelse, Skælskør og Korsør er klar med et nyt program for efteråret. Foto: Slagelse Biblioteker og Borgerservice

Biblioteket er klar med nyt program

Bibliotekerne i Skælskør, Korsør og Slagelse er klar med et nyt program. Omdrejningspunktet er, at vi efter et underligt halvandet år, endelig kan være sammen igen.

Nu er Slagelses Biblioteker og Borgerservice også klar med et program for efteråret, der har fået titlen »Sammen igen.« Det er netop, fordi programmet markerer afslutningen på et usædvanligt år, og fordi danskerne er gået fra at være sammen hver for sig til at være »sammen sammen.«