Biblioteket: Lad os hjælpe i en svær tid

Hver dag sidder en bibliotekar fra Slagelse Biblioteker og Borgerservice klar bag skærmen og ved telefonen for at guide og vejlede dem, som skal bruge litteratur til skole-, studie- eller undervisningsbrug. Inspirationen er også på vej til de små læseglade ude i institutionerne ved hjælp af håndplukkede bøger ud fra bestemte emner.

Selv om mange studerende er hjemsendt, så er hjælpen ikke langt væk. Ved at kontakte biblioteket kan studerende få hjælp til at finde materialer til en opgave, og også få vejledning i informationssøgning.

- Skriv gerne et par ord om emnet eller problemstillingen - og også gerne et telefonnummer, lyder opfordringen fra biblioteket.

- Jeg kan tydeligt mærke, at de studerende er rigtig glade for al den hjælp, de kan få, da de er mere alene i den her tid. Det betyder meget, at vi kan inspirere dem i valget af bøger eller artikler - og guide dem i den rigtige retning, siger han.