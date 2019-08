Slagelse Kommunes biblioteker har oplevet det tredje største fald i udlån af materialer i Region Sjælland. Derfor satser bibliotekerne på andre ting end bare udlån af eksempelvis bøger. Arkivfoto

Biblioteker bløder: Fald i udlån tvinger til nytænkning

Slagelse - 06. august 2019

Hvornår har du sidst lånt en bog eller taget en vinylplade med hjem fra dit lokale bibliotek?

Hvis du ikke kan huske det, er det ikke særlig underligt. På landets biblioteker er antallet af udlån af materialer nemlig faldet med cirka 38 procent fra 2009 til 2018.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I Region Sjælland er det fald på omkring 43 procent, og her har Slagelse Kommune oplevet det tredje største fald. Antallet af udlån i kommunen er således gået fra 608.888 udlån i 2009 til 287.065 udlån i 2018. Svarende til et fald på cirka 53 procent.

Men det er ikke særlig overraskende, siger leder af biblioteker og borgerservice i Slagelse Kommune, Johan Otte. Derfor er man opmærksom på udviklingen, lyder det.

- Der er et stort fald i udlån over hele linjen. Og særligt udlån af fysiske materialer er faldet betydeligt, forklarer han og peger på, at en stor del af aktiviteten i dag er rykket hen og er blevet elektronisk.

Faktisk bruger Slagelse Kommunes biblioteker i dag en tredjedel af deres budget på netbårne materialer, oplyser Johan Otte. I stedet for at tage en bog ned fra hylden derhjemme, bruger flere sig derfor for eksempel af »E-reolen«, som er en elektronisk udlånings-service.

På den måde kan man have sine udlånte bøger med sig for eksempel på sin iPad eller på sin mobiltelefon. Tilbud, bibliotekerne i dag satser i højere grad på end tidligere.

- Derudover har vi også »Filmstriben« (bibliotekernes filmtilbud, red.), hvor folk kan sidde derhjemme og streame film uden at gå op på biblioteket og låne dem først. Med hensyn til musikken er det dog i høj grad kommercielle kræfter, der har ovetaget. For eksempel Spotify, forklarer Johan Otte.

Nye krav til biblioteker Faldet i udlån af materialer er af den grund et billede på både øget konkurrence og et ændret forbrugermønster. Og det stiller nye krav til bibliotekerne.

Ifølge lederen af biblioteker og borgerservice i Slagelse Kommune, fokuserer de kommunale biblioteker i Slagelse, Korsør og Skælskør derfor i dag på at være meget andet og mere end et sted, hvor man kan låne bøger, film eller musik.

- Ser man helt traditionelt, var bibliotekerne jo et sted, hvor man kun kom for at låne bøger eller tidsskrifter. Gennem tiden har det ændret sig, og i dag er bibliotekerne i stedet i høj grad en aktiv kultur-institution, forklarer Johan Otte.

På de tre biblioteker i Slagelse Kommune afholder man af den grund omkring 130 arrangementer om året. Og bare sidste år kunne borgere i kommunen opleve i alt 24 udstillinger.

Derudover er biblioteket selv opsøgende og tager ud på for eksempel skoler eller daginstitutioner eller inviterer børn og unge en tur på biblioteket, så de med egne øjne kan se, hvad det er for et sted.

- På den måde tager vi del i kommunens og politikeres målsætning om at sikre god uddannelse til alle. Vi viser nemlig, at bibliotekerne stadig kan noget og faktisk kan være et udviklings- og uddannelsesfremmende sted at befinde sig, samtidig med, vi inspirerer institutioner til, hvordan de kan bruge os, siger den kommunale leder.

Selvom statistikken viser et stort fald i antallet af udlån betvivler man i Slagelse Kommune af den grund ikke bibliotekernes overlevelse:

- Om ti, tyve eller tredive år tror jeg stadig på, vi er her. Men det kræver, at vi udvikler os. For én ting er sikkert: Verden udvikler sig hele tiden, slår Johan Otte fast.

I Region Sjælland har kun Lejre og Kalundborg Kommuner oplevet et større fald i udlån af materialer end Slagelse Kommune. Her er faldet på henholdsvis 55 og 53,5 procent.