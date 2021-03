Bibliotekarer sidder klar til læseinspiration og pakker bøgerne for dig

Læselysten lever i bedste velgående. Derfor præsenterer Slagelse Biblioteker og Borgerservice et nyt tiltag i nedlukningsperioden. Der er således nu hjælp at hente, hvis man mangler inspiration til den næste nervepirrende krimi, en fængslende roman, sjove billedbøger til børnene eller noget helt fjerde.

Tal med en bibliotekar I næste uge kommer der en ny bestillingsmulighed til for dem, der savner læseinspiration, og som måske plejer at få den ved at gå blandt bibliotekets reoler og læse på bagsider - eller ved at spørge personalet til råds.

Har man børn, der plejer at låne store stakke af for eksempel billedbøger eller letlæsningsbøger, kan det også være svært at blive ved med at finde på hvad man skal bestille - og så er der også hjælp at hente.