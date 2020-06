Flere åbne timer på biblioteket vil blandt andet gavne studerende. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: Bibliotek skal holde åbent længere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bibliotek skal holde åbent længere

Slagelse - 11. juni 2020 kl. 09:32 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover bliver det muligt at gå på biblioteket i Slagelse om aftenen på hverdage og i flere timer i weekenden. Byrådets kultur- og fritidsudvalg går ind for udvidet åbningstid med »let« bemanding, fordi bibliotekets gæster i de ekstra åbningstider først og fremmest skal betjene sig selv.

Biblioteket har foreslået at åbne klokken 9 i stedet for klokken 10 på hverdage, og at åbningstiden mandag-torsdag udvides til klokken 20 eller 21 i stedet for som nu klokken 18 og til klokken 17 eller 18 i stedet for klokken 16 fredag, ligesom flere åbne timer i weekenden er på tale.

Biblioteket har slået på flere, gode grunde til at holde dørene åbne i flere timer: De begrænsede åbningstider er både et problem for studerende og pendlere, og det vil i det hele taget være en forbedring af servicen over for borgerne, ikke mindst børnefamilier. Samtidig er der gode erfaringer fra andre kommuner, hvor biblioteks-tilbuddet dermed bliver til glæde for flere.

Finansieringen er det, der mangler at falde på plads, oplyser formand for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Andersen (S).

Indretningen af de tekniske dele af et selvbetjent bibliotek er anslået til at koste 500.000 kroner, og den »lette« bemanding er ud fra erfaringerne fra Skælskør vurderet til at koste 420.000 kroner om året.

- Vi mener, at biblioteket selv kan finansiere en del, og så vil vi kigge på en del af det i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det er vigtigt at få et bibliotek, der har åbent i forhold til alle de studerende, vi forventer at få til byen. Vi vil gerne have det i gang hurtigst muligt og håber, at biblioteket selv sætter noget af det i gang, lyder det fra udvalgsformanden.