En hel allé med 100-år-gamle, syge lindetræer på Kirkegårdsstien er blevet så stor en sikkerhedsrisiko, at kommunen er nødt til at fælde dem alle. Her er det skovfoged Mikael Holmgaard-Grejsen og kirkegårdsleder Bent Nielsen, der samarbejder om både at få den gamle allé fældet - og om at få plantet en ny. Foto: Mette Kjær Nielsen

Bevaringsværdig lindeallé skal fældes inden det går galt

Slagelse - 12. december 2017 kl. 06:01 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svamp og råd har vundet kampen med omtrent 30 100-år-gamle lindetræer på Kirkegårdsstien, der historisk set har ledt fra bymidten til Sct. Mikkels Kirkegård i Slagelse. Det betyder, at træerne nu er så skrøbelige, at de er i overhængende fare for at vælte.

- Vi tør ikke lade dem stå længere. De er helt rådne indvendig, og de risikerer at vælte snart. Vi har en børnehave på den ene side og huse langs alléen, så det er af sikkerhedshensyn, vi er nødt til at fælde dem nu. Det er ærgerligt med så gamle træer, men nødvendigt, fortæller Mikael Holmgaard-Grejsen, der er skovfoged for Slagelse Kommunes skove - og som hermed også har ansvaret for kommunens øvrige træer.

Træerne i alléen er bevaringsværdige, og det har derfor været nødvendigt at få dispensation til at fælde dem. I den dispensation står dog også, at træerne kun må fældes, hvis alléen bliver genplantet.

Alléen fortsætter ind på Sct. Mikkels Kirkegård, og de træer, der står her, men som ikke hører under kommunen, er også dødssyge og må ligeledes fældes hurtigst muligt - formentlig i starten af 2018, mens træerne på kommunal grund efter planen vil blive fjernet inden jul.