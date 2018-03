Se billedserie 24-årige Viktor Hald Thorup fra Slagelse har som den første fået et citat op på Slagelse Sportscollege. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Bevæget lokalhelt blev hædret med citat

Slagelse - 15. marts 2018

- Uanset om man har medfødt talent, hvor i verden man kommer fra, eller hvem man er, kan man altid nå sine mål, hvis man virkelig tror på det, og kæmper til det lykkes. Sådan lyder de flotte ord, der nu pryder væggen på Sportscollege og skal være med til at motivere idrætsudøverne.

Citatet er fra 24-årige Viktor Hald Thorup fra Slagelse, som præsterede det bedste individuelle resultat af en dansk atlet ved et vinter-OL nogensinde.

Onsdag blev den unge speedskater så hædret på Slagelse Sportscollege for sit historiske resultat.

Det var et stort fremmøde af venner, trænere, familie og folk med relation til Viktor Thorup, der var mødt op.

Hovedpersonen selv var bevæget over det flotte fremmøde, som nøje fulgte med i, hvilke ord den unge sportsudøver har valgt at forevige på det nye Sportscollege - som den første nogensinde, der får et citat op.

Viktor er ambassadør for Slagelse Talent og Elite - kommunens støtteordning til talentfulde udøvere og eliteatleter, og ambassadørerne vil i den kommende tid få hængt citater op.

Og det var en stolt Viktor Thorup, der løftede sløret.

- Citatet er noget, der er kommer naturligt til mig efter OL, det er noget, jeg har sagt til mig selv i mange år for at opmuntre mig selv, og det afspejler mig som sportsudøver, fortæller Viktor Thorup, der også var bevæget over det flotte fremmøde.

- Det var en lille smule svært ikke at få våde øjne, når man ser alle de her mennesker. Det er fantastik at se folk, der har været en del af mit liv på den ene eller den anden måde.