Beton-begejstrede bådejere

Nu må det være forår, for lørdag løftede kranen de første 10 både i vandet ved Korsør Lystbådehavn, og efter at have ramt deres rette element, blev bådene sejlet til deres pladser ved havnens nye, flydende betonbroer.

Han kan også berette, at det har været noget af et puslespil at efterkomme så mange ønsker som muligt fra bådejerne, og at der skam også er nogle af dem, der har ønsket at blive ved en af de gamle broer.