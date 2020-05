Det plejer at være Rasmus Paludan, som er i fokus under hans mange demonstrationer. Nu er det en betjents tur. Foto: Jens Wollesen

Betjent sammenlignede demonstranter med rotter

Partileder Rasmus Paludan fra Stram Kurs var søndag, som tidligere beskrevet i mandagsavisen, på besøg i Ringparken for at demonstrere. Stram Kurs ynder gerne at live-streame partiets demonstrationer på Facebook - således også i Slagelse i søndags.