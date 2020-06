21-årig mand idømt betinget fængsel for besiddelse af hash.

Betinget fængsel for besiddelse af otte kilo hash

Slagelse: En 21-årig mand fra Skælskør-området er ved Retten i Næstved blevet dømt for besiddelse af cirka otte kilo hash.

Han sættes dog i forbindelse med yderligere syv kilo, som han efter aftale med en anden tiltalt har stået for at opbevare i forhold til et videresalg.