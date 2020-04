Forældre, der har betalt for pasningsordning, får halvdelen tilbage. Der er ikke truffet beslutning om fremtiden. Foto: Jens Wollesen

Betaler halvdelen tilbage til børnefamilier

Slagelse - 21. april 2020 kl. 05:16 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Kommune har ikke leveret den ydelse, som børnefamilier har betalt for.

Det erkender politikere i kommunens økonomiudvalg, som tidligt mandag aften nåede til enighed om et kompromis, der sikrer, at de forældre, der under corona-nedlukningen har betalt for pasning, får halvdelen af deres betaling tilbage. Det vil sige en halv måneds betaling svarende til samlet omtrent fem millioner kroner, erfarer Sjællandske.

Det gælder ikke kun daginstitutioner, men også skolefritidsordninger og sådanne muligheder for pasning. Samtidig gælder refusionen for alle, uanset om man har benyttet sig af nødpasning eller ej.

- Det var her, vi kunne lande et kompromis. Det er godt med brede politiske løsninger, siger Venstre-gruppeformand Knud Vincents.

Enhedslistens Thomas Clausen er også med. Han mener, at det er fair, at der betales tilbage.

- Der skal være en proportionalitet. Hvis der er foreninger, der skal have penge for et overskud, de går glip af, så skal forældre også have det, når kommunen ikke kan levere en ydelse, siger han.

Gavekort gik ikke Ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) har man bredt det ud til samtlige pasningsordninger, der betales af forældre.

- Der, hvor vi har modtaget betaling for en ydelse, vi ikke har kunnet levere i tilstrækkelig grad, siger borgmesteren, som igennem længere tid har plæderet for en løsning i skikkelse af gavekort til brug inden for kommunens grænser eller fuld kompensation.

Det var ikke muligt. - Men der er også gode argumenter for denne løsning, og hvad der så skal ske fremadrettet, må vi afvente, lyder det fra John Dyrby Paulsen, der godt er bekendt med en række andre kommuner i landet, der tilbyder, at forældre, som holder deres børn hjemme, helt slipper for betaling.

Hvad der skal ske lokalt på den front i tiden, der kommer, er der ikke truffet beslutning om.

- Jeg ved, der er drøftelser på Christiansborg. Men nu trækker vi lige vejret, og i første omgang kigger vi bagud, siger han.

