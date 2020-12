Søren Berg åbnede WODwithBERG GYM i Slagelse i oktober sidste år og skulle den 5. januar flytte ind i nye, større lokaler. Men nu er fitnesscentret lukket ned med hele to huslejer at betale, og kompensationen er både svær og dyr at ansøge om, lyder det. Foto: Fleur Sativa

Besværligt og bekosteligt: Hjælpepakker giver hovedpine

Hjælpepakkerne er svære at finde ud af og for dyre at ansøge om, siger lille, nystartet fitnesscenter. Her er trofaste medlemmer redningen i en svær tid, hvor centret oven i købet står med to huslejer på grund af snarlig udvidelse.

Slagelse - 12. december 2020 kl. 07:12 Af Fleur Sativa

Det gik ellers godt. Faktisk havde WODwithBERG GYM i Slagelse så god økonomisk vækst, at det lille, nystartede fitnesscenter netop havde lejet sig ind i nye, større lokaler, da store dele af Danmark lukkede ned for anden gang.

Nu står fitnesscentret derfor med to huslejer. Og pludselig ingen mulighed for at tilbyde sine medlemmer den ydelse, de betaler for.

Men ifølge fitnesscentrets ejer, Søren Berg, er det for svært at finde hoved og hale i regeringens hjælpepakker, som han ellers er berettiget til at få del i. Og så koster det en formue overhovedet at søge om dem, siger han.

- For at kunne skrue en ansøgning sammen er vi nødt til at betale for en revisor. Og det er dyrt. Så allerede sidst (ved nedlukningen i foråret, red.) var vores omkostninger større end det, vi kunne få godtgjort af staten, forklarer Søren Berg, som i foråret derfor holdt sit træningscenter åben for udendørs træning for at holde på betalende medlemmer.

Kritik fra flere sider Kritikken af regeringens hjælpepakker er på den måde langtfra ny. Således har flere - særligt selvstændige og nystartede - virksomheder i løbet af coronakrisen påpeget, at den økonomiske håndsrækning er for svær at ansøge om.

Senest har således også den kendte rapper Jokeren langet ud efter regeringen og Folketinget, efter han har været nødsaget til at aflyse sine turneer og altså i dag står uden indtægt som musiker. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Ærligt talt, så er jeg MEST SKUFFET over, at regeringen og Folketinget for et par måneder siden gik ud og sagde, at de ville støtte os, vores branche, kulturlivet med meget, meget store, flotte og rundhåndede armbevægelser, og så reelt bare giver os ENDNU flere udgifter, vi ikke kan betale til revisorer mm, som er nødvendige for at skrue disse ansøgninger sammen, skriver han i et opslag delt på det sociale medie Instagram.

Undersøger muligheder Jokeren er i dag klar til at tage et job som kassemedarbejder i Netto, oplyser han. Fordi det er for besværligt at ansøge om hjælpepakkerne, er man nemlig nødt til at tænke nyt.

"Vi har meddelt alle vores medlemmer, at det er valgfrit, om de vil sætte deres medlemskab i bero."

Af samme årsag er ejeren af WODwithBERG GYM ved at undersøge, om udendørs træning igen - ligesom ved sidste nedlukning - kan være en løsning på problemet ved på den måde at fastholde medlemmer.

Men tiden denne gang er en anden: De lyse timer er færre, og vejret er koldere. Begge ting, der gør udendørs træning mindre attraktivt.

Derfor tilbyder Søren Berg i denne omgang også både online-træninger over det sociale medie Facebook, ligesom han giver medlemmer lov til at låne træningsudstyr som for eksempel håndvægte med hjem.

Det holder skruen i vandet. Indtil videre i hvert fald.

Måske dumdristigt - Vi har meddelt alle vores medlemmer, at det er valgfrit, om de vil sætte deres medlemskab i bero. Og lige nu, som jeg står her og snakker, er der ingen, der har valgt det, fortæller centerejeren og lyder tydeligt rørt. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ingen medlemmer fra WODwithBERG GYM i Slagelse har endnu valgt at opsige deres medlemskab eller stille det i bero. Det hjælper træningscentret gennem en svær tid, hvor medlemmerne i øjeblikket ikke kan mødes til træning, som de plejer. For eksempel som her på billedet taget før corona-restriktionerne. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Uden betalende medlemmer ville situationen nemlig være svær, siger Søren Berg, der planlægger at flytte ind i de nye, større lokaler på Nordvej 11 i Slagelse den 5. januar. Det er således en opsigelsesperiode på det andet lejemål, der nu gør, at han står med to huslejer.

- Måske var det dumdristigt at gøre i en så usikker periode. Men da vi så lokalerne, var vi ikke i tvivl om, at det var det, vi skulle. Og så var vi nødt til at slå til, forklarer han og peger på, at centret »heldigvis har de mest trofaste medlemmer«:

- Vi er et træningscenter med et træningsmiljø, hvor vi ser os selv lidt som en forening. Vi spørger vores medlemmer, inden vi køber nyt udstyr. Og på lørdag holder vi arbejdsweekend, hvor vi skal gøre rent og male i vores nye center. På den måde er vi »en lille familie«, fortæller Søren Berg.

»Det betyder alt« Ord som »beæret« og »stolt« bruger ejeren af WODwithBERG GYM således i flæng, når han fortæller om centrets omkring 150 medlemmer her midt i en krisetid.

"Folk tilbød endda at tage forbi for at støvsuge i centret. Det er svært at sætte ord på, hvad den slags fællesskab betyder."

- Søren Berg, WODwithBERG GYM - Søren Berg, WODwithBERG GYM - Jeg modtager ofte beskeder, der gør, at man selv som voksen mand næsten kniber en lille tåre. For det betyder bare rigtig, rigtig meget, at folk stadig gerne vil støtte os, selv om vi ikke kan holde åbent som normalt, forklarer Søren Berg, der også oplevede fællesskabet og støtten, da han selv tidligere på året blev konstateret smittet med coronavirus.

- Folk skrev hele tiden til mig, at hvis der var noget, så skulle jeg sige til. Folk tilbød endda at tage forbi for at støvsuge i centret. Det er svært at sætte ord på, hvad den slags fællesskab betyder. For det betyder alt. Særligt lige nu, slår han fast.

Foreløbig gælder de skærpede restriktioner mod coronavirus i 69 kommuner til og med den 3. januar. Flere erhvervsdrivende - inklusive centerejer Søren Berg - frygter og forbereder sig dog på, at restriktionerne kan blive forlænget.

WODwithBERG GYM er foreløbig lukket frem til og med den 3. januar, men allerede nu forbereder ejer Søren Berg sig på en forlængelse af restriktionerne. En mulighed kan måske være udendørs træning, hvor afstandskrav og forsamlingsforbud overholdes, siger han. Billedet her er fra en udendørs juletræning sidste år. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen