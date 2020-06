Se billedserie Rasmus Paludan skal for Retten i Næstved i næste uge. Blandt andet for forhånende udtalelser i Skælskør. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

»Besværlige« Paludan afviser racisme

Slagelse - 24. juni 2020 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stram Kurs og Rasmus Paludans demonstrationer endte uden uro i både Slagelse og Korsør forleden. Flere har dog undret sig over, hvordan partilederen kan sværte personer til på baggrund af religiøsitet uden konsekvenser. Sandheden er her, at hans eder og forbandelser netop fører ham til anklagebænken, hvor han sidder i disse dage.

»Din muslimske luder«, »feltmadras«, »samfundstaber« og »det pædofile svin Muhammed«.

Stram Kurs og partileder Rasmus Paludans repertoire af bandeord og ligefrem nederdrægtige øgenavne er rigt, og hans tilsværtninger var da også i starten ilde hørt blandt beboere i landets udsatte boligområder, hvor der ofte blev ballade, når partiet troppede op.

I dag, i hvert fald hvad angår hans demonstrationer i Slagelse og Korsør i sidste uge, er det dog mere blevet til hovedrysten blandt den muslimske befolkningsgruppe, som han kritiserer, mens han og hans partidisciple afbrænder koraner og fremprovokerer uro, hvilket partiet blandt andet prøvede i Korsør.

Her var folk så godt som ligeglade med Stram Kurs' besøg, hvilket øjensynligt nagede partimedlemmerne, som efterfølgende bevidst mængede sig med lokalbefolkningen i håb om at skabe lidt postyr - velvidende at der var over 100 betjente, der holdt skarpt øje.

Rejses tiltaler på stribe På Facebook fyger debatten, og flere brugere har i slipstrømmen af demonstrationen i såvel Ringparken som på Motalavej spurgt, hvorfor og hvordan han kan blive ved.

Reelt set er retten til at ytre sig og demonstrere grundlovssikret, men hvad så med hans sprogbrug?

- Det gør politiet ikke noget ved, lyder det på Sjællandskes Facebook-side, hvilket dog er en sandhed med modifikationer.

Der er nemlig blevet rejst tiltale for overtrædelse af straffeloven flere gange. Rasmus Paludan er tidligere dømt for at overtræde straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf. I juli 2019 stadfæstede Østre Landsret en dom fra Retten i Glostrup, hvor Paludan i april 2019 blev idømt 14 dages betinget fængsel.

Og nu er han for retten igen frem til fredag. Blandt andet for ærekrænkelser og for overtrædelse af netop paragraf 266b, der lyder: »Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.«

Hånende udtalelser Han er ved Retten i Næstved tiltalt for 14 forhold, hvoraf de fleste omhandler overtrædelse af 266b. Eksempelvis i Skælskør den 3. oktober, hvor Rasmus Paludan skal have fremsat udtalelser, »ved hvilke en gruppe forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro«, som det lyder i anklageskriftet fra Statsadvokaten i København.

- Danske mænd har meget mere respekt for en hund end for en kriminel samfundstaber, har det ifølge anklagemyndigheden lydt, ligesom partilederen skal have udtalt således om muslimer:

- De ved godt, at deres fremtidsudsigter kun er at gifte sig med en kusine om et par år og få seks børn og modtage bistandshjælp.

Herefter skal have han have proklameret, at han skulle til Nordjylland »og brænde den her dumme bog af« med henvisning til koranen.

- Vi glæder os til at brænde den af, så vi kan more os over, at den dumme religion har en mindre luderbog at læse i, skal han ifølge anklageskriftet ydermere have sagt.

Svinede kvinde til Det er dog ikke kun i Slagelse Kommune, men også i København, at han ifølge Statsadvokaten har foldet sig ud. Det gennem en megafon, som han også brugte forleden i Ringparken, hvor han blandt andet svinede en kvinde til, der stod ved en højttaler, som afspillede et arabisk bønnekald. Hun blev kaldt en »feltmadras«.

Ved Dronning Louises Bro i København henvendte han sig også direkte til en kvinde den 7. november 2019. Ifølge anklageskriftet som led i en overtrædelse af straffelovens paragraf 267 om ærekrænkelser.

- Og den muslimske somaliske kvinde, der står der, som jeg har bemærket mange gange på Istedgade, hvor hun stiller sig til rådighed for kunder. Ja, dig! Undskyld, jeg taler ikke neger. Nu skal jeg sige det på negerbububu. Nu forstår du det.«

Flere trafikforseelser Han er herudover også tiltalt for at køre lige lovlig tjept på Vestmotorvejen den 26. september 2018, hvor han udover at træde for hårdt på speederen også kørte for tæt på den forankørende.

Det mener i hvert fald Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, der har krydret anklageskriftet med en række overtrædelser af færdselsloven.

Han anklages tilmed for at have kørt hasarderet med en person liggende på køleren af sin Audi. Det optrin skal være sket på Akademigrunden i Sorø den 22. januar, hvor han ifølge Statsadvokaten har forvoldt nærliggende fare for forurettedes liv og helbred.

Sjællandske har forsøgt at få kontakt til Rasmus Paludan - uden held. Han afviser dog over for Berlingske, at han er skyldig i nogen af forholdene.

- Jeg er uskyldig i alt, uanset hvad retten når frem til, har juristen svaret i en sms.

- I Sorø blev jeg overfaldet af en gruppe arabere, og da jeg forsøgte at flygte fra stedet, lagde den primære overfaldsmand sig oven på min bil. Det var først, da politiet fandt frem til ham i efterforskningen af overfaldet på mig, at han selv syntes, at han var et offer, lyder hans forklaring på forseelsen i Sorø.

Ifølge anklagemyndigheden skal Rasmus Paludan idømmes fængselsstraf og frakendes kørekortet. Samtidig skal Rasmus Paludan som advokat »frakendes retten til at beskæftige sig med straffesager og sager vedrørende fri proces indtil videre eller i et af retten fastsat tidsrum«.

Han er desuden også kommet på kant med PET, hvorfor han forleden blev frataget sin personbeskyttelse. Politiet mente, at han var »besværlig«.

