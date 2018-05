Se billedserie Joan Olsen tog dette billede af den mishandlede hund, der ifølge den dømte for ugerningen er mishandlet af en anden mand som hævn. En mand, der er bange for hunde, hvorfor den dømte gav ham en hårelastik, han kunne sætte om snuden. Der var ståltråd om bagbenene, og hunden var skoldet, inden den døde efter slag i hovedet.

Send til din ven. X Artiklen: Bestialsk hundedrab var hævn: Her er dommen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bestialsk hundedrab var hævn: Her er dommen

Slagelse - 16. maj 2018 kl. 10:52 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En psykiatrisk behandlingsdom af maksimalt fem års varighed plus tre års frakendelse til at have med dyr at gøre.

Sådan lød det fra dommer Camilla Ljørring tirsdag eftermiddag ved Retten i Næstved, da hun sammen med to kvindelige lægdommere fandt en 37-årig mand fra Korsør skyldig i at have pint og plaget sin kærestes lille ældre hanhund med ståltråd og kogende vand tilbage i december 2016, inden han slog den ihjel med slag i hovedet. Dommeren advarede lægdommerne om de særdeles stærke billeder, som dokumenterede den grove mishandling af hunden, mens den stadig var i live. Den 37-årige udbad sig betænkningstid, for ifølge hans forklaring, er den skyldige i det bestialske hundedrab stadig på fri fod.

Han ønsker dog ikke at oplyse navnet på den mand, som efter aftale skulle have skudt hunden, men i stedet pinte og plagede den som en slags hævn for, at han mente, at den 37-årige havde sladret til politiet, så han blev idømt to års fængsel.

- Hvad kan få dig til at oplyse navnet på personen, der har slået hunden ihjel, som du nu er dømt for?

- Ikke noget. For så ender jeg maltrakteret ude i skoven, og det har jeg ikke lyst til, lød svaret fra den 37-årige på Sjællandskes spørgsmål.

En mentalundersøgelse godtgjorde, at den 37-årige er normalt begavet, men ikke er egnet til almindelig straf. Han blev tildelt førtidspension som 21-årig og er tidligere stofmisbruger.

- Selv om han er meget stor, og har gjort masser af rigtig grove ting, så er han bange for hunde, så jeg gav ham en hårelastik, som han kunne sætte om snuden på hunden, som jeg gav ham svøbt i et håndklæde.

Detaljerne var mange, da den nu dømte 37-årige skulle forklare, hvorfor han ikke havde mishandlet og slået hans kæreste lille gamle hanhund ihjel.

- Vi havde jo nok ikke stadig været kærester i dag, hvis det virkelig var mig, der havde gjort det, lød det fra den 37-årige.

Hans forsvarer Jens Otto Johansen fandt forklaringerne troværdige og appellerede om frifindelse til domsmandsretten.

- Min klient er jo normalt begavet, så hvis det virkelig var ham, der havde slået hunden ihjel, så ville han da ikke have anbragt den nær sin bopæl, men i stedet have gravet den ned ellers smidt den i Storebælt, sagde Jens Otto Johansen.

Men lige meget hjalp det. Fra dommer Camilla Ljørring lød det - »Tiltaltes forklaring findes ikke troværdig, når han ikke vil nævne navnet på den person, der ifølge ham har slået hunden ihjel. Samme argumentation brugte anklager i sagen Maria Jepsen.

Ifølge den 37-årige havde mange års stofmisbrug givet ham kontakter til kriminelle miljøer. Og det var her, han fandt frem til manden, der skulle skyde hunden, fordi den var syg, gammel og havde svært ved at gå. Det var aftalt med den 37-åriges kæreste, at hunden skulle aflives, mens hun var til bryllup. Hun troede dog, at det ville ske hos en dyrlæge.

- Jeg havde også tidligere opbevaret ulovlige ting for ham, der har slået hunden ihjel. Kun et par dage efter, at han havde hentet dem, blev han anholdt af politiet og fik efterfølgende to års fængsel. Han tror derfor, at det er mig, der har sladret, forklarede den 37-årige. Han oplyste også, at han for få uger siden havde været i kontakt med den skyldige i hundedrabet for at spørge til mishandlingen.

- Så kan du lære det, sagde han til mig, lød det fra den 37-årige.

Det var Joan Olsen, der fandt den lemlæstede og stadig varme hund ved vandtårnet Kindtanden i Fjordvænget den 13. december 2016. Hun vidnede i sagen.

- Jeg er lettet over, at han er dømt for det. Jeg tror ikke på hans forklaring om, at en anden har gjort det, siger Joan Olsen.

I retten kom det frem, at det var et anonymt brev, der førte politiet på sporet af den 37-årige - et brev som forsvaren kritiserede politiet for ikke at have undersøgt for dna-spor, da han mente, at brevet var en del af hævnmotivet.

relaterede artikler

Hund skoldet og dræbt: Retssag er udsat 14. december 2017 kl. 08:29

Mishandling: Hund skoldet og bundet før den blev slået ihjel 12. oktober 2017 kl. 06:36

Hundeejer bad om aflivning 03. januar 2017 kl. 06:31