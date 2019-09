Der var ingen at besøge, da Gitte Thoft forleden skulle mødes med hashdømt vognmand. Han er sendt på et fly til Frankrig. Her sidder hun ved siden af sin forlovede, Torben Nielsen, der blev fængslet i marts.

Besøg aflyst: Hashdømt allerede sendt af sted

Slagelse - 11. september 2019 kl. 06:10 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det danske fængselsvæsen har sluppet den 67-årige Slagelse-vognmand Jørn Lisberg af syne. Den hashdømte, der indtil juni slog sine folder i Kongsmark Strand, blev mandag sendt til afsoning i Frankrig, hvor der venter ham syv år i fængsel. En smuglerdom, han blev idømt in absentia i 2016, men som han siden har blæst en lang march, idet han er undveget de franske myndigheders kløer.

Nu er han dog sendt af sted, hvilket er både godt og skidt. I hvert fald hvis du spørger Gitte Thoft, der er forlovet med lastbilchaufføren Torben Nielsen fra Sabro ved Aarhus, der i marts blev idømt en otteårig straksdom. Den straf blev reduceret til seks år ved appelretten.

Gitte Thoft mener, at Jørn Lisberg fortjener sin straf - og mere til - men hun havde nu også håbet at møde ham som aftalt, inden han blev sendt fra Danmark.

Hun havde således en aftale mandag om at møde den 67-årige, som - mener hun - ofrede Torben Nielsen ved at hyre ham til at fragte frugt fra Sydspanien uden at fortælle, at der var blevet placeret 987 kilo cannabis i lasten også. Et vognlæs, den 54-årige chauffør ikke har haft chancen for eller retten til at kontrollere, og som koster ham seks år i et fransk fængsel.

Gitte Thoft mener ikke, at den hashdømte vognmand kan tabe mere, end han allerede har nu.

- Men han kan gøre en god gerning og redde en mand, der sidder fængslet uden saglig grund i Frankrig, mener kvinden, der siden fængslingen for et halvt år siden har kæmpet en brav kamp for, hvad hun kalder retfærdighed.

- Jeg er nødt til at se ham i øjnene. Se, om der er noget at komme efter. Han burde jo sige det hele, som det er og var. At han godt vidste, at den lastbil var fyldt med hash, og at han intet fortalte til sin chauffør, siger Gitte Thoft.

Hun søgte derfor om et besøg hos Jørn Lisberg i cellen i fængslet i Nyborg, hvor han har siddet siden midten af juni.

- Fra jeg søgte om det, til jeg fik tilladelsen, gik der fire dage. Så det var egentlig hurtigt. I Frankrig har jeg søgt i tre måneder og ikke fået noget svar, siger Gitte Thoft, der ønskede at få den 67-årige til at åbne øjnene.

Men da hun ankom til Nyborg mandag, var der ingen Jørn Lisberg.

- Jeg fik bare at vide, at han ikke var der mere, siger hun og indrømmer, at det nu bliver svært at få ham i tale.

Torben Nielsen blev hyret til turen fra Malaga til Odense af Jørn Lisbergs datter. Både hun og faren ses at have overført penge for dieseludlæg undervejs, hvilket dokumenterer, at flere grene af Lisberg-familien har været involveret.

