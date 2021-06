Se billedserie 55-årige Jesper Wienmann Hansen er nyvalgt spidskandidat ved det kommende folketingsvalg, der skal være i kalenderen inden 5. juni 2023.

Send til din ven. X Artiklen: Beskyldt for at kuppe partikollega: - Intet kunne være mere forkert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Beskyldt for at kuppe partikollega: - Intet kunne være mere forkert

55-årige Jesper Wienmann Hansen trak det længste strå og blev således valgt som ny spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Slagelse for nylig. Vraget blev den sygemeldte folketingspolitiker Brigitte Klintskov Jerkel. Der var dog ikke tale om at dolke en kollega i ryggen, siger førstnævnte.

Slagelse - 19. juni 2021 kl. 10:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det Konservative Folkepartis spidskandidat til folketingsvalget, når det måtte oprinde inden for de næste to år, hedder i Slagelse Jesper Wienmann Hansen og altså ikke længere Brigitte Klintskov Jerkel. Hun blev ved et opstillingsmøde for tre uger siden vraget uden i øvrigt at være til stede grundet en blodprop, som har gjort hende mere eller mindre ukampdygtig frem til august.

Hun er i stedet nu valgt i Holbæk, mens hun modsat tilfældet i Slagelse bibeholder Greve-Solrød-kredsen.

Opstillingsmødets noget grumsede kølvand indebar til at begynde med rygter og beskyldninger om, at den 55-årige Jesper Wienmann Hansen havde set sit snit til at kuppe sig til posten som spidskandidat i lyset af Jerkels sygdom.

- Men intet kunne være mere forkert, fortæller han og uddyber, at han ærgrer sig over spekulationerne.

- Det er for det første ærgerligt, at det, vi taler om internt, luftes i offentligheden. Det bliver hurtigt til spekulationer og udlagt, som om nogle prøver at dolke nogle andre i ryggen. Jeg anede reelt ikke en brik om, hvem og hvor mange der kom til det opstillingsmøde. Samtidig er det ingen hemmelighed, at jeg hele tiden har ønsket at stille op, og medlemmerne har nu valgt mig, siger han.

Hvem er han? Heldigvis, lyder det fra den konservative kandidat, der har været medlem siden 2009 og igennem alle årene har stillet op ved kommunalvalget i Kalundborg, er der nu lagt afstand til alle spekulationer.

Han er folketingskandidat, nøjagtigt som han var ved valget i 2019, og for ham er det politikken, der nu gælder.

- Jeg har siddet i vælgerforeningen, mens vi var helt nede at bunde tæt ved spærregrænsen, og da det senere gik fremad og opad igen, siger Jesper Wienmann Hansen, der er bosat i Høng.

Her bor han med sin kone, med hvem han har tre døtre i alderen 13 til 23 år.

- Men jeg er indfødt slagelseaner og driver også min virksomhed her, siger spidskandidaten, der som barn gik i skole på Vestre Skole og senere kom på Slagelse Gymnasium for efter en studentereksamen at lande i en etårs overbygning på handelsskolen.

- Det er salg og service, jeg interesserede mig for, og det er også, hvad min karriere kredser om i dag, siger Jesper Wienmann Hansen, der i 1986 blev ansat som shippingelev hos J. Poulsen Shipping i Korsør, hvorfra hans interesse for netop shipping og det maritime stammer.

Han har også været ansat i den nu hedengangne virksomhed Pakko Emballage og i Spies Rejser som rejseleder, dengang han var ung.

Det varede et års tid, og tilværelsen på blandt andet Mallorca ser han gerne tilbage på med et smil.

Partifarven er grøn - det samme er hans tilgang

Som skrevet har han forsøgt at blive valgt til tinge og kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune ad nogle omgange - dog uden held.

- Det har været ufatteligt svært for os konservative. Vi har i mange år set Venstre og Socialdemokratiet være dominerende i flere kommuner, men vi kan håbe, at det ændrer sig snart, siger han.

Det er dog ikke, fordi han ikke har noget at se til.

Til daglig arbejder han fra Smedegade i Slagelse, hvor han sørger for, at aluminium genanvendes i et omfang, de færreste om muligt kender til.

Firmaet hed tidligere Hydro, men er i dag kommet under andre ejere. Derfor er navnet nu Speira, der fremstiller valset aluminium til industrivirksomheder, som bruger det til emballage, biler og byggeri. Det sker i praksis på fabrikker i eksempelvis Norge.

- Det er det grønne metal, plejer jeg at kalde det. Det er 100 procent genanvendeligt. Når det smeltes om, kan man bruge det hele igen, og det mister ikke nogen af sine oprindelige egenskaber, lyder det fra Jesper Wienmann Hansen, der nævner øl- og sodavandsdåser.

- De er kort tid på hylden, så de kommer hurtigt tilbage, hvor de så omsmeltes og kan bruges til noget nyt. Det er rigtig smart, samtidig med at man ikke skal bruge særlig meget energi på at udvinde på ny. Det er godt for CO2-udledningen, siger han og glæder sig desuden over den grønne dagsorden og det fokus, der er på genanvendelighed.

- Alle skal bidrage - Det er også den vej, vi politisk skal gå, og her har jeg jo en erfaring, jeg kan bidrage med på Christiansborg, siger kandidaten, der i forhold til andre mærkesager bemærker, at alle skal bidrage til den fælles kasse og få samfundet til at køre.

- Der skal tjenes nogle penge, men mere liberal er jeg heller ikke. Det gælder også om at løfte og hjælpe de svageste i vores samfund, så de på sigt formår at mestre eget liv. Det er godt for samfundet og for den enkeltes egen livskvalitet, mener han.