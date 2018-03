Beskyldninger om ulovlighed da byrådets ene fløj tog magten

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi må opgive samarbejdet, men jeg bliver da bestyrket i, at det er den rigtige beslutning, når jeg hører udtalelserne fra Henrik Brodersen (DF).

Den udtalelse han refererer til fra Brodersen var sådan set en beklagelse fra denne. Brodersen sagde nemlig, at han jo var udråbt som den store synder på grund af sine udtalelser om nepotisme og kammerateri i forbindelse med et grundsalg i Korsør.

Ann Sibbern fra DF mente, at der var tale om en usaglig begrundelse for at ændre styrelsesvedtægten, idet den blev koblet med opsigelse af samarbejdsaftalen.

Hun angreb borgmesteren for at have løjet på det seneste byrådsmøde, hvor han sagde, at han havde talt med eksperten Roger Buch, som også har udtalt sig til Sjællandske. Hun fremlagde en mail fra Buch, hvor der blandt andet står, at borgmesteren ikke havde talt med ham, men korresponderet via mail.