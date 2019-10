Slagelse Boligselskab skal nu finde frem til, hvordan der kan laves en bebyggelse, der højst må være fire etager i kanten og op til seks etager længere inde på grunden.

Beskyldninger og krav om nye notater i sag om punkthuse

Slagelse - 30. oktober 2019 kl. 05:45 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Sagen her fortæller, hvor stor en magt Slagelse Boligselskab har i flertalsgruppen.

Sådan lød det fra Henrik Brodersen (DF), da byrådet behandlede sagen omkring de såkaldte punkthuse, som Slagelse Boligselskab gerne vil opføre på den grund, som tidligere har huset Hellig Anders Skolen på Sverigesvej.

Her var det som tidligere nævnt først planen, at der skulle opføres 10 punkthuse i fire til fem etager. Det kunne dog ikke lade sig gøre på grund af bundforholdene, hvorefter boligselskabet lagde en plan frem med syv punkthuse i op til otte etager.

Den plan blev mødt af mange protester, og DF og Venstre krævede på byrådsmødet i maj, at planen blev taget af bordet.

Det skete ikke, men på det seneste møde i økonomiudvalget vedtog et flertal at indstille til byrådet, at man lavede et kompromis med fire til seks etager. Og stadig det samme antal boliger.

Ikke mindst Dansk Folkeparti var dog så utilfreds med dette kompromis, som et flertal bestående af S, LA, SF og Enhedslisten stemte igennem på byrådsmødet.

- Vi kan ikke være bekendt overfor dem, der bor derude i forvejen, at der lige pludselig tårner sig et fireetagers hus op overfor dem, sagde Henrik Brodersen, der som nævnt også mere end antydede, at flertallet lå under for Slagelse Boligselskab.

Det blev dog kraftigt afvist af tidligere borgmester Lis Tribler (S).

- Vi gør det her for borgernes skyld, sagde Lis Tribler med henvisning til, at der er brug for boliger i byen.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) sagde til Brodersen, at han (altså Brodersen) jo selv havde stemt for huse på fire etager, da han sagde ja til det oprindelige projekt.

En anden tidligere borgmester, Stén Knuth (V), sagde, at Venstre greb ind overfor projektet, fordi man var borgernes parti.

- Og jeg forstår ikke, at Thomas Clausen fra Enhedslisten, et parti som også slår meget på at være borgernes parti, kan være med til det her, sagde Stén Knuth.

Thomas Clausen sagde, at han godt ville tage æren af, at man i økonomiudvalget var kommet frem til forslaget om, at der godt måtte bygges i fire etager i kanten af grunden og seks etager længere inde på grunden.

- Det skal sikre, at der kan bygges boliger, uden at de omkringboende generes af skygge eller indbliksgener, sagde Thomas Clausen.

- Men vil du så rive det ned, hvis en eneste nabo føler sig generet, ville Henrik Brodersen vide.

Både Venstre og Dansk Folkeparti stillede spørgsmålstegn ved lovligheden af at stille grunden til rådighed som grundkapital på et projektforslag, der ikke kendes.

Begge partier ønskede at få et uddybende notat om dette emne.

Venstre og Radikale Venstre kunne ikke tage stilling til flertalsgruppens forslag på det foreliggende grundlag og undlod at stemme. Partierne ønsker dog at fastholde fem etager.

Dansk Folkeparti kunne ikke tilslutte sig et byggeri med fire til seks etager, og stemte derfor imod.

Ann Sibbern udtrykte på partiets vegne en bekymring omkring forurening af grundvandet som følge af den tidligere losseplads på stedet.

Slagelse Boligselskab skal nu fremlægge nye forslag indenfor de rammer, som flertallet har tilkendegivet. Hvorefter der skal tages stilling til dem.