Se billedserie - Jeg har ikke smadret nogen ruder overhovedet, lyder det fra 42-årig mand, som avisen har talt. Han er ugleset i store dele af byen.

Beskyldes for at terrorisere lille by: 42-årig føler sig uskyldig dømt

Naboer ryster på hovedet af dømt »tyran«, som flere titulerer 42-årig mand fra Havrebjerg. Selv mener han, at han beskyldes for en masse, han ikke har gjort. Sjællandske har talt med manden.

Slagelse - 19. januar 2021 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Dagen før juleaften blev en i forvejen plettet straffeattest et punkt rigere. Her blev en 42-årig mand, der i Havrebjerg nord for Slagelse betragtes som byens enfant terrible, dømt for at skyde en mand i hånden. På grund af hans varetægtsfængsling, som havde stået på siden den 19. juli sidste år, er realiteterne imidlertid, at han har været buret inde otte dage for meget i forhold til de seks måneders fængsel, han blev idømt.

