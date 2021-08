Mike Axdal har udbedt sig en reaktion fra Christiansborg. Der har længe været tavshed omkring særlig task force. For længe nu, mener førstnævnte.

Send til din ven. X Artiklen: Beskyldes for at sylte særlig task force: Minister har holdet klar snart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Beskyldes for at sylte særlig task force: Minister har holdet klar snart

I maj bakkede et enigt folketing op om nedsættelsen af en task force, der skal komme til bunds i sagen om mordbranden på Scandinavian Star. Siden er der dog intet sket, hvilket vækker kritik hos støtteforeningen for pårørende og overlevende med lokale Mike Axdal i spidsen.

Slagelse - 18. august 2021 kl. 06:15 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Der kan være langt fra ord til handling, og sagen om mordbranden på Scandinavian Star i 1990, hvor 159 mennesker mistede livet, heriblandt 25 børn under 15 år, er tilsyneladende ingen undtagelse.

I maj bakkede samtlige af Folketingets partier op om at nedsætte en særlig task force, der skal stå for en uvildig gennemgang og undersøgelse af reder-, ejer- og forsikringsforhold - til glæde for særligt de overlevende, pårørende og efterladte, der har kæmpet for retfærdighed i årevis.

Desværre har der lige siden været tavst på tinge i forhold til task forcen, der inkluderer jurister, advokater og eksperter fra allerøverste hylde.

Og det nager Mike Axdal fra Korsør, som har været en fremtræden skikkelse i kampen for sandheden. Han mistede sin bror og far i branden den 7. april 1990 og har efterfølgende kæmpet som formand for den danske støtteforening for færgebrandens ofre og pårørende.

Det er med samme kasket, at han nu retter kritik af ministeren på området, Nick Hækkerups (S), manglende ageren i sagen.

- Det er så urimeligt. Det er en begmand til de forurettede. Ministeren svarer heller ikke, når man henvender sig, og nu er der gået tre måneder, siden man vedtog denne task force. Men ingen har hørt noget. Man kan ikke længere undskylde med, at der er sommerferie, mener Mike Axdal.

Krænker retsbevidsthed Frem til 2014 antog norsk politi, at det var en tilfældig pyroman, en dansk lastbilchauffør, der i øvrigt intet skulle kende til skibe, der havde sat skibet i brand natten til 7. april 1990 under sejladsen fra Oslo til Frederikshavn.

Den noget mangelfulde efterforskning - eller mangel på samme - har imidlertid fået knubbede ord med på vejen, hvorfor det var en ellers fortrøstningsfuld Mike Axdal, der i maj kunne glæde sig over nedsættelsen af en task force, hvori staten skyder 15 millioner kroner.

Dengang sagde ministeren således:

- Jeg er glad for, at et bredt flertal nu er blevet enige om at få undersøgt elementer i sagen om den tragiske brand på Scandinavian Star. Det skylder vi ikke mindst ofrene, men også de efterladte, der den dag i dag fortsat sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål. Undersøgelsen vil forhåbentlig kunne skabe mere klarhed over sagens faktiske omstændigheder, lød det.

At der ikke er sket noget i sagen siden, opfattes dog som en hån ifølge Mike Axdal, som også bekymres over, at støtteforeningen ikke er tænkt ind og ventes inddraget i task forcen umiddelbart.

Samtidig får foreningen intet svar, når den henvender sig, lyder det også i dugfrisk skrivelse, som Mike Axdal har sendt til Folketingets retsudvalg.

- Det ikke bare krænker de forurettedes retssikkerhed, men opfattes som en hån hos de overlevende samt pårørende, skriver Mike Axdal, der desuden under sig såre over, at ingen overlevende, pårørende og lignende indtil videre har fået beskikket bistandsadvokater.

- Der skal være en vej mellem vidner og så task forcen. De har brug for at alliere sig med en fagperson, og det skal altså ske på samme måde, som det sker i andre kriminalsager. Men intet er sket her heller, siger han.

Lover at der sker noget snart Flere politikere på Christiansborg undrer sig også over, hvorfor Justitsministeriet ikke har fået gang i task forcen endnu.

- Det er et politisk flertal, der har stået bag. Egentlig kan man sige, at de har brugt nogle måneder på ikke at komme videre. Det er i sagens natur regeringen, der må gøre det, og at det ikke er sket endnu, er ikke i orden, siger Enhedslistens Søren Søndergaard, der har ageret partiets Scandinavian Star-ordfører igennem flere år.

Han har tidligere slået på tromme for, at man kiggede mordsagen efter i sømmene og glædede sig da også, da der kunne findes fælles fodslag i foråret.

- Men vi troede jo, at der skulle gang i noget inden sommerferien. Jeg har allerede rykket to gange bare i denne måned. I starten af august og nu igen, siger han.

Justitsministeriet lover over for Sjællandske, at der snart sker noget. Således har justitsministeren og en række af Folketingets partier allerede mødtes og drøftet sammensætningen af den uvildige task force om Scandinavian Star. Seneste møde fandt sted i juni 2021, lyder det i mail til Sjællandske.

- Der arbejdes fortsat på at få medlemmerne endeligt på plads, og task forcen forventes at blive nedsat inden for kort tid, skrives der endvidere.

relaterede artikler

Mordbrand: Trekløvers private efterforskning peger i retning af forsikringssvig 02. marts 2021 kl. 06:40

Politiet afviser nye anmeldelser i Scandinavian Star-sag 09. januar 2019 kl. 07:11