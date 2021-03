42-årig mand skal bag tremmer igen. Denne gang var han for Retten i Holbæk.

Berygtet for sin arrige facon: Nu dømt to gange inden for tre måneder

42-årig mand fra Havrebjerg skal bag tremmer igen. Forleden blev han dømt for anden gang på under tre måneder.

Slagelse - 09. marts 2021 kl. 13:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Han er tidligere blevet beskyldt for at tyrannisere nabolaget og være den lille by Havrebjergs helt egen enfant terrible.

Og noget tyder da også på, at de prædikater, som naboer klæber på manden, er ganske retvisende for den virkelige adfærd, han lægger for dagen og har gjort de senere år, hvor han er dømt ved domstolene indtil flere gange.

Forleden kunne en 42-årig mand, der har boet i byen hele sit liv, krydre generaliebladet med endnu 30 dages ubetinget fængsel. Denne gang for trusler om at ville dræbe en mand samt hærværk, idet han godt midnat den 18. juli sidste år smadrede en hoveddør hos en person i Høng, som den dømte anklagede for at have stjålet en knallert. Samme køretøj, som imidlertid viste sig at have stået hjemme på mandens egen adresse i Havrebjerg hele tiden, hvilket den dømte umiddelbart havde svedt ud, da han fløj i flint den pågældende nat.

Den dømte, der denne gang sad for Retten i Holbæk, udbad sig betænkningstid i forhold til en mulig anke af dommen. Han erkendte sig dog skyldig i hærværket, men ikke i trusler i anklageskriftets forhold to med følgende ordlyd: »Hold kæft, eller jeg smadrer dig. Jeg dræber dig.«

Tillægsstraf Manden skal ruske tremmer igen, og faktisk skal straffen ses som et krydderi til den dom på et halvt års fængsel, som han lillejuleaften sidste år modtog for at have skudt en mand i hånden aftenen efter hærværket og truslerne.

Derfor ses dommen på 30 dages ubetinget fængsel som en tillægsstraf i henhold til straffelovens paragraf 89, der lyder:

- Findes nogen, som allerede er dømt til straf, yderligere skyldig i en forud for dommen begået strafbar handling, bliver en tillægsstraf at idømme, for så vidt samtidig påkendelse ville have medført forhøjelse af straffen.

Indtil flere gange Manden har fået Havrebjerg på landkortet. Hans arrigskab er blevet beskrevet i flere medier i kølvandet på Sjællandskes dækning af en mand, der tilsyneladende har det med at rode sig ind i ballade.

For nøjagtigt to år siden fik han to måneder i rabat ved Østre Landsret, efter han ellers kort forinden var blevet idømt otte månedernes fængsel ved byretten for at overfalde en syrisk mor.

Under en prøveløsladelse begik han desuden de føromtalte kriminelle forhold.

Det skal siges, at manden afventer endnu en dato for et retsmøde. Han sigtes for at have smadret en bagrude på en bil, som han tilmed tidligere har udsat for hærværk.

