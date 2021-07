Så er den gal igen. I hvert fald skal en 43-årig mand nu endnu engang for retten - blandt andet for at smadre ruder i en bil. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Berygtet fødselar tiltalt for gud ved hvilken gang: Gik grassat i byens klubhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Berygtet fødselar tiltalt for gud ved hvilken gang: Gik grassat i byens klubhus

Det er kun få måneder siden, han blev dømt sidst. Nu skal berygtet, 43-årig mand fra Havrebjerg endnu engang slå bagdelen i en anklagebænk.

Slagelse - 21. juli 2021 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Det er formentlig kun ganske få, der kan »prale« med at være blevet dømt ved retten tre gange på otte måneder. Sågar i to forskellige byretter.

Det er imidlertid tilfældet for en 43-årig mand fra Havrebjerg, en lille by nord for Slagelse, hvor den pågældendes arrigskab har affødt overskrifter og avisomtale i et omfang, mange i byen nok gerne havde været foruden.

Manden, der har fødselsdag i dag, kan bryste sig af et noget plettet generalieblad og skal nu igen for retten, hvilket han har prøvet utallige gange før.

Tidligere i år blev han idømt 30 dages ubetinget fængsel for at true en mand på livet og for at smadre forurettedes hoveddør i Høng. Hammeren faldt ved Retten i Holbæk.

Episoden var en forløber til en skudepisode sidste år i juli, hvor hovedpersonen, der er berygtet i nabolaget, blev varetægtsfængslet og senere også dømt for at skyde en mand i hånden med et luftgevær - vel at mærke under en prøveløsladelse.

Den sag var for en domsmandsret i Næstved i efteråret 2020, og udfaldet blev en ubetinget straf på seks måneders fængsel, hvilket han også tidligere er blevet idømt for blandt andet at banke en syrisk mor ned på åben gade i Havrebjerg.

Her fik han imidlertid sænket straffen fra otte til seks måneder, da hans ankesag nåede Østre Landsret et halvt år efter.

Smadrede ruder på samme bil to gange

Den 3. august skal han så møde ved Retten i Næstved igen. Her tiltales han for hærværk og for mere specifikt at have smadret to sideruder og en bagrude i en bil.

Hvilket imidlertid ikke fremgår af anklageskriftet, er det faktum, at manden reelt sigtes for ikke bare ad én, men to omgange at have knust ruder i selvsamme Skoda Octavia, som egentlig ejes af en barndomsven. Et nu tidligere bekendtskab. Det venskab eksisterer nemlig ikke længere, påpeger bilens indehaver.

Hærværket, som den 43-årige tiltales for, skal have fundet sted mellem den 24. og 25. marts, og der er sket skade for samlet 34.800 kroner.

Måtte ikke låne klubhus - så gik han amok

Manden, der som skrevet er dømt stribevis af gange og har været inde og ude af fængslet de seneste år, afviser at have stået bag hærværket.

Ifølge Sjællandske kilder i Havrebjerg er hans ønske for tiden at »slå en streg over, hvad der er sket,« hvilket flere dog ryster på hovedet over.

Flere kender til manden, men ønsker ikke at stå frem af frygt af repressalier og hans til tider arrige facon, som flere har bemærket de senere år.

En af de grove episoder omhandler overfaldet på en syrisk familie i juli 2018. En anden drejer sig om hærværk i byens lokale klubhus en lille måned efter.

Rettere skal den nu 43-årige den 1. august 2018 være gået grassat, fordi han ifølge avisens oplysninger ikke kunne få lov at låne klubhuset til et privat arrangement.

Afvisningen fik ham tilsyneladende til at tænde af således, at han nu tiltales for at kaste rundt dels med en robotplæneklipper, dels klubhusets inventar i form af pokaler, lysestager og glas.

Han risikerer derfor endnu en fængselsstraf og et erstatningskrav. Skaderne beløber sig til 8.088,30 kroner.

Sjællandske har forsøgt at få kontakt til den tiltalte, der tidligere har udtalt sig til avisen.

Det er ikke lykkedes i denne omgang.

relaterede artikler