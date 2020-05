Beruset jyde fundet sovende i blomsterbed

Det lune vejr er så småt ved at indfinde sig. Det var måske derfor, at en mand mandag formiddag havde fundet sin sovepose frem og havde lagt sig til at sove i et blomsterbed på Jernbanegade i Slagelse.

Nogle forbipasserende var dog blevet bekymrede og havde tilkaldt politiet.