Bertel Haarder gik af som højskoleformand

Tidligere minister har fået et problem med dobbeltroller efter at være blever valgt til formand for Det Kongelige Teater. Nye bestyrelse er dog på plads med blandt andre tidligere borgmester Stén Knuth (V) som medlem.

Bertel Haarder, tidligere Venstre-minister i mange år, trak sig tilbage fra formandsposten for Liselund Højskole på generalforsamlingen i skolekredsen mandag, hvor omkring 35 af kredsens 40 medlemmer var mødt frem.

Inden da havde han dog i sin beretning kunnet konstatere, at mange ting er faldet på plads for den relativt nystiftede højskole, der i november sidste år blev godkendt til at modtage statstilskud fra 1. januar 2021 som seniorhøjskole.

- Højskolen starter officielt 10. januar, fortæller Mogens Hemmingsen, i dag daglig leder af Liselund Møde & Kursussted og fra 1. januar skolens første forstander.

Dog kun et år, hvor han som tidligere omtalt på grund af alder overlader forstanderstolen til Morten Dyssel, der det første år vil være lærer på stedet.

Dobbeltrolle-problem Mogens Hemmingsen oplyser, at når Bertel Haarder trak sig tilbage, så skyldes det, at han er blevet valgt til formand for Det Kongelige Teater.

- I den sammenhæng er Bertel Haarder også nogle gange ude at søge fonde, og så kan det give anledning til misforståelser om, hvem han repræsenterer. Bertel Haarder har af den årsag også trukket sig fra andre bestyrelser, fortæller Mogens Hemmingsen.

Også Trine Bendix Knudsen, tidligere formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, udtrådte at bestyrelsen. Samrådet er en paraplyorganisation for 36 folkeoplysende landsorganisationer, men Liselund Højskole bevarer den tætte kontakt til denne organisation, idet der skete nyvalg af Carolina Magdalena Meier, tidligere MF for Alternativet, som er ny formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Bud på ny formand To lokale folk blev nyvalgt til bestyrelsen, nemlig statsautoriseret revisor Søren Stampe og tidligere borgmester Stén Knuth (V).

- Jeg føler mig ydmyg og priviligeret. Jeg glæder mig til at bringe historiske Liselund ind i fremtiden, skriver Stén Knuth i en opdatering på Facebook.

Bestyrelsens størrelse blev via en vedtægtsændring fastsat til syv personer mod hidtil fem. De tre der blev valgt sidste år er tidligere FOF-skoleleder Ingrid Dyhr Toft , Gyldendal-direktør Johannes Riis og lektor Jens Hestbech, København.

Sidstnævnte har i en årrække været med i bestyrelsen for Liselundfonden og er Mogens Hemmingsen bud på en ny formand for højskolen. Et valg der sker på første bestyrelsesmøde.

Ny elevfløj Den nye seniorhøjskole vil tilbyde 30 kurser indenfor litteratur, historie, politik, naturvidenskab, kunst, musik med mere.

Der er tale om korte kurser af maksimal fire ugers varighed.

Der skal dog stadig være plads til, at udlejning til statslige og private virksomheder skal fylde 25 procent af omsætningen. I dag fylder det 75 procent. Der skal ske en indskrænkning i udlejning til private fester.

Der er mellem Liselundfondet og Liselund Højskole indgået en 10-årig lejeaftale om leje af hele bygningskomplekset og alt inventaret.

Ifølge Mogens Hemmingsen er den årlige leje sat til 300.000 kroner.

Senere er der lagt op til, at højskolen kan købe bygningerne af Liselundfondet.

Højskolen vil have en kapacitet på 47 elevsengepladser.

Som tidligere omtalt er det planen, at der skal bygges en ny elevfløj til 30 millioner kroner.

- Her er finansieringen endnu ikke faldet på plads, men vi satser på, at den vil være klar om et års tid, siger Mogens Hemmingsen.

Går efter 750.000 kroner Bertel Haarder nævnte også i sin beretning, at man har et stærkt ønske om tilskudsmæssig ligestilling med de eksisterende seniorhøjskoler, der som følge af en tilskudsomlægning for flere år tilbage modtager et ekstra grundtilskud på 750.000 kr.

- Dette ekstra tilskud vil være nødvendigt for at få en rimelig drift. Derfor har vi sammen med den anden nyoprettede seniorhøjskole henvendt os til kulturministeren og folketingspolitikere om dette tilskud, sagde Haarder.

Sagen vil ifølge Mogens Hemmingsen blive en del af forhandlingerne om finansloven.