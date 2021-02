Den nye brosprøjte til indsats på Storebæltsbroen ses her i aktion ved præsentationen på brandskolen tilbage i november. Mandskabet i beredskabet bliver løbende undervist i brugen af den, hvor den lange arm gør det muligt at bekæmpe brand i eksempelvis en lastbil ved også at sprøjte mod branden fra ydersiden af broen. Foto: Per Christensen.

Beredskabsaftale på plads efter kritik fra beredskabskommission

Ny 10-årig aftale med Sund & Bælt om Storebæltsberedskabet betyder udvidelse af øvelsestunnel på brandskolen for 5,5 mio. kroner og bedre træning af brandfolk i bekæmpelse af ulykker, kemikalieudslip og brande i tunnelen under Storebælt.

Helt tilbage i 2019 blev den årlige store katastrofeøvelse i tunnelen under Storebælt afløst af en ny øvelsesstruktur med papir-øvelse det ene år, fysisk øvelse på lavbroen det andet og i tunnelen det tredje år. Næste gang i tunnelen altså i 2022. Forudsætningen for afskaffelsen af den årlige store øvelse i tunnelen var en øget uddannelse og løbende træning af brandfolkene i beredskabet. Det krævede en udbygning af øvelsestunnelen på brandskolen for 5,5 millioner kr. Penge som byrådet for længst har bevilget under forudsætning af en ny underskrevet beredskabsaftale med Sund & Bælt.

