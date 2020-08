For familien Søholt kan det være en udfordring at tage ud i det danske sommerland. Her mødes 34-årige Benny Søholt nemlig ofte af dømmende blikke og kommentarer, fordi han går med rollator. Benny Søholts kone, Karin Søholt (th.), mener, at både børn som voksne skal spørge, hvis de er nysgerrige - i stedet for at bagtale og pege fingre. Her ses de begge med datteren Agnes på seks år. Foto: Thomas Olsen

Benny møder dømmende blikke: Kan ikke gå en tur med sin familie

34-årige Benny Søholt er træt af dømmende blikke og kommentarer bag hans ryg. På grund af en gammel arbejdsskade er han nødt til at bruge rollator, men kan ikke gå en tur med sin familie uden at blive mødt med forargelse fra fremmede.

03. august 2020

»Attention Attention Attention. Jeg hedder Benny, er 34 år gammel og er så uheldig at bruge rollator«

Sådan starter Benny Søholt fra Slagelse et opslag på Facebook, efter han som mange andre danskere har holdt sommerferie med familien hjemme i Danmark.

Her er den 34-årige slagelseaner nemlig ofte blevet mødt med dømmende blikke og kommentarer bag hans ryg, fordi han har brug for hjælp til at komme rundt.

Men rollatoren bruger han ikke, hverken fordi han er for tung eller for doven.

- Jeg fik den sidste år, efter jeg havde været til undersøgelse på Hamlet (privathospitalet Aleris-Hamlet, red.). Her viste det sig, at jeg havde jeg fået et knæk i ryggen og blev derfor bevilget hjælpemidler, fortæller Benny Søholt, da Sjællandske møder ham i hans hjem.

Gammel arbejdsskade Hjemme i Slagelse har han foruden rollatoren i dag også en arbejdsstol, en toiletforhøjer og en badestol.

Ting, som Benny Søholt har brug for, hvis hans hverdag skal fungere. Og før han selv kan fungere, er han samtidig nødt til at tage smertestillende medicin hver eneste dag. Artiklen fortsætter efter billedet...

Benny Søholt forsøger i et opslag på Facebook at råbe op. For man behøver ikke at være gammel for at have et behov for hjælpemidler - som for eksempel en rollator. I 2006 fik han selv en arbejdsskade. Foto: Thomas Olsen



For i 2006 fik Benny Søholt som bare 20-årig en arbejdsskade, der i dag har medført, at han har tre diskusprolapser, slidgigt og en nerve, der sidder i klemme. Derudover lider han af scheuermanns sygdom, hvor ryggen bliver krum på grund af kileformede ryghvirvler.

En tilstand, der ikke bliver nemmere at leve med, når folk sender ham blikke og taler om ham bag hans ryg.

- Det kan være, når jeg er med familien på tur. Men det kan også bare være i hverdagen, når vi går rundt i byen, hvor jeg oplever, at der bliver kigget skævt til mig. Og jeg tror, det handler om, at man er ung og ikke gammel. Og så kommer man gående der med sin rollator. forklarer Benny Søholt, hvis kone ofte er den, der overhører kommentarerne.

De kommer fra børn. Men i den grad også fra voksne, forklarer Karin Søholt.

»Ej, se lige« - Ofte siger de: »Ej, se lige« og »hold da op«, mens de peger og hvisker. Så den fysiske forargelse, som folk har i øjnene, når de ser rollatoren, den kommer ofte også til udtryk gennem munden, fortæller Benny Søholts kone.

Når børn kommenterer på hans brug af rollatoren, er det ofte af nysgerrighed og med spørgsmålet: »Hvorfor gør han det, mor eller far?«

Nogle gange kan jeg godt tænke: »Åh nej, skal jeg virkelig ud igen? For hvad bliver der sagt denne gang? Bliver der sagt noget? Eller kigger folk på mig?«

- Benny Søholt - Benny Søholt - Men så skynder forældrene sig at tysse på dem (børnene, red.). Så på den måde bliver rollatoren gjort til et tabu. I stedet for at vi bare snakker om den som noget, der er helt OK at bruge, forklarer Karin Søholt.

For familien betyder måden, de bliver mødt på, at det kan være svært at tage ud og opleve ting sammen.

- Nogle gange kan jeg godt tænke: »Åh nej, skal jeg virkelig ud igen? For hvad bliver der sagt denne gang? Bliver der sagt noget? Eller kigger folk på mig?«, forklarer Benny Søholt, der efter dårlig erfaring ofte bekymrer sig over, hvordan han bliver mødt af andre.

Man må gerne spørge Ved at dele sit opslag på Facebook, som i skrivende stund er blevet »liket« og kommenteret flere end 200 gange og delt af mere end 150 personer, håber den 34-årige rollatorbruger derfor, at han kan ændre synet på folk, der bruger sig af hjælpemidler.

Særligt, når grunden er »usynlig«, som den er i Benny Søholts tilfælde.

- Selv om jeg ikke mangler et ben, så har jeg stadigvæk en skade. Og den gør, at jeg er tvunget til at gå med den her rollator. For mig er den et hjælpemiddel, som jeg har brug for. Så det er bestemt ikke kun gamle mennesker, der kan have behov for at gå med rollator, forklarer han.

Benny Søholt håber, at de mange blikke og kommentarer vil stoppe, hvis folk bliver informeret om, at også yngre personer kan gå med rollator. Eller have behov for andre hjælpemidler.

"(...) vi skal alle turde at møde hinanden med nysgerrighed og interesse - uanset, om man så bruger en rollator, er spastisk lammet eller mangler en arm"

- Karin Søholt, kone til Benny - Karin Søholt, kone til Benny - Men det er altid okay at spørge, hvis man er nysgerrig på, hvorfor jeg bruger den (rollatoren, red.). For så vil jeg rigtig gerne forklare, siger Benny Søholt og bliver bakket op af sine kone:

- Voksne må også gerne spørge »hvorfor«. For vi er forbilleder for vores børn. Og vi skal alle turde at møde hinanden med nysgerrighed og interesse - uanset, om man så bruger en rollator, er spastisk lammet eller mangler en arm, siger Karin Søholt og slår fast:

- For det er okay at være anderledes. Og det er okay, at vi ser forskellige ud. Men det er aldrig okay at bagtale. Se Benny Søholts opslag på Facebook her: