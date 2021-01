17-årige Benjamin Larsen fik besøg af politet efter anonym anmeldelse om at have solgt nye cykler i strid med de gældende coronarestriktioner. Foto: Helge Wedel

Benjamin anmeldt til politiet for ulovligt cykelsalg

- De sagde, at de havde fået en anonym anmeldelse om ulovligt salg af nye cykler i strid med coronareglerne, men jeg kunne vise dem en mail fra min leverandør, der skriver, at salg af nye cykler gerne må foregå, hvis det sker udendørs inklusiv betaling, og det gør det hos mig, siger Benjamin Larsen. Han er netop fyldt 17 år den 15. januar. Og det var dagen før, at han fik besked om, at salg af nye cykler gerne må foregå udendørs med prøveture og betaling. Modsat eksempelvis i Bilka, der kan sælge cykler indendørs.

En politipatrulje standsede onsdag formiddag ved Benjamins Cykelservice på Helenevej for at tjekke, om der fandt salg af nye cykler sted i strid med de gældende coronarestriktioner.

