Belønner ledere med en ekstra uges ferie - ansatte på gulvet får en æske chokolade

Mellemledere på Slagelse Kommunes plejecentre og i hjemmeplejen belønnes med en uges ekstra ferie grundet flid og travlhed i coronatiden. Dem på gulvet får en æske chokolade, hvilket vækker kritik.

Håndteringen af covid-19 har været så hård og travl for mellemledere i Slagelse Kommunes hjemmepleje og på plejecentrene, at de har fået en ekstra uges ferie.

Det bekræfter sundheds- og ældrechef i Slagelse Kommune, Charlotte Kaaber, over for TV 2. Ifølge hende er der en god grund.

- De får ikke overtidsbetaling som for eksempel dem, der arbejder i hjemmeplejen på overenskomst, siger hun.

Tiltaget har imidlertid skabt forundring blandt medarbejdere på gulvet, hvor TV 2 har talt med flere.

De kompenseres for det ekstra slid i forbindelse med covid-19 gennem deres overenskomst, og alle har da også herudover fået en æske med fire chokolader som tak for indsatsen.

- Vi sætter altså vores helbred på spil og passer vores arbejde, og vi gør en dyd ud af at gøre det, selv om vi har borgere, som har den her sygdom, lyder det til TV 2 fra en hjemmehjælper, som mener, at der gøres klar forskel.

Hun siger blandt andet, at hverdagen har ændret sig for alle - ledere og dem på gulvet - og nævner her eksempelvis brugen af værnemidler, ligesom flere af hendes kollegaer sågar er blevet smittet med covid-19.

Koster ikke ekstra Centerchefen fortæller til mediet, at der ikke skal findes nye penge i kommunekassen for at give lederne mere ferie, da man for eksempel ikke vil hente en vikar ind, hvis en leder gør brug af den ekstra ferie.

Samtidig mener hun, at der er et andet krav til ledere. Eksempelvis at de mere eller mindre er på i døgndrift, om end hun slår fast, at der sættes pris på alle medarbejderes flid.

- Hos lederen er der en forventning om, at de er til rådighed, både for medarbejdere, borgere og pårørende, som ringer til dem. De har en åben linje i døgndrift. Det har medarbejdere ikke. De er beskyttet af deres arbejdstid, siger Charlotte Kaaber til TV 2.

FOA: Skævt signal Ikke desto mindre vækker siuationen også kritik fra FOA, der i skikkelse af sektorformand Torben Klitmøller Hollmann over for TV 2 siger, at det er et dårligt signal at sende.

- Det her handler ikke om, om chefer fortjener det eller ej. Det her handler om, at det er et megadårligt signal at sende, når frontpersonalet har knoklet røven ud af bukserne og så ikke får noget for det, siger han til mediet og tilføjer blandt andet:

- Det her bygger oven på en skæv fordeling mellem ledere og medarbejdere, der har stået på i årevis, mener han.