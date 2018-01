Se billedserie Politiassistent Ebbe Henriksen har været ansat i politiet siden 1983 og bor privat i Slagelse. Den lokale forankring giver et bedre kendskab til de unge, som befinder sig på kanten af loven. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Bekymringssamtaler får unge på bedre tanker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bekymringssamtaler får unge på bedre tanker

Slagelse - 29. januar 2018 kl. 10:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Kim Brandt

En ung butikstyv - eller en ung, som er blevet taget af politiet med lidt hash i lommerne under en bytur. De vil være typiske kandidater til en såkaldt »bekymringssamtale« hos politiet.

- Vi mener faktisk, at disse samtaler gør en forskel, siger politiassistent og SSP-koordinator Ebbe Henriksen fra lokalpolitiet i Slagelse.

Kandidaterne til samtalerne er reelt alle unge op til 18 år, som for nylig har været i kontakt med politiet.

- En gang om ugen har jeg møde på kommunen, hvor vi via edb-systemerne får udskrevet en såkaldt »ungeliste«. Denne liste indeholder alle unge mellem 0 og 18 år, som for nylig har været i kontakt med politiet - enten i forbindelse med en sigtelse, som part i færdselsuheld eller et offer i en sag - men listen indeholder også personer, som intet har med kriminalitet at gøre, siger han.

Listen bliver så gennemgået og sorteret - og ender som regel på et antal, som kan svinge mellem ganske få til op mod 30 personer.

- Lige nu har vi for eksempel nogle unge, som har bestilt rigtige knive på nettet i forbindelse med et computerspil.

Det er toldmyndighederne, som har tippet politiet om de ulovlige knive, som kan ende med en bøde på 3000 kroner for overtrædelse af knivloven.

Hvis man er jæger, fisker eller på anden måde kan dokumentere brugen af en kniv og ikke er i kriminalregistret, kan man søge om dispensation. Men som udgangspunkt er det ulovligt.

- Så vil jeg fortælle den unge og hans forældre om det - og på den måde sikre os, at den unge forstår det.

- Jo yngre, vi kan få fat i dem, jo bedre. Hvis vi har at gøre med drenge på 15-16 år, som flere gange er blevet taget for ulovligheder, så kan det godt være for sent, siger politimanden, som

gerne spørger ind til, hvordan den unge har det - hvorfor han gjorde, som han gjorde, hvordan det går på skolen, om fritidsinteresser og så videre. Og herfra kan der så laves nogle tiltag - eventuelt i samarbejde med kommunen, som giver personen og forældrene den nødvendige hjælp og støtte.

- Det er en meget individuel vurdering, forklarer politimanden.

- Hvordan måler du succesen ved bekymringssamtalerne?

- Et godt parameter er naturligvis, hvis navnet på ungelisten ikke dukker op igen senere. Og sker det, så følger jeg gerne op med en telefonsamtale. Naturligvis kan sådan en samtale ikke løse alle problemer, men jeg tror virkelig på, at de gør en forskel, siger Ebbe Henriksen.

Lokalpolitiet er i gang med at uddanne flere betjente til at kunne påtage sige denne opgave.

- Vi er jo også forskellige mennesker med forskellig tilgang til samtalerne. Personligt prøver jeg på ikke at være »bussemand«. Der er som regel en grund til, at de unge er havnet i problemer og er kede af det. Jeg plejer at sige det sådan, at der ikke er tale om utilpassede unge - men unge, som er utilpasse.