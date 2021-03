28-årige højgravide Cecelie Roland måtte selv finde fem til et sted, der kan give hende svar på, om hun er for PFOS-forgiftet til at amme sit kommende barn om to måneder. Hendes to-årige datter på armen har også spist masser af det forgiftede kød, som Cecilie Roland også spiste, da hun var gravid med hende. Datteren er ofte uforklarlig syg og har hud, der bobler op. Privatfoto.

Bekymret højgravid PFOS-forgiftet:- Er jeg for giftig til at amme mit barn?

- Min største bekymring er, om jeg er for giftig til at amme mit barn, som jeg føder om to måneder. Jeg er slet ikke i tvivl om, at min krop er påvirket af PFOS-giften. Det kan jeg se på mine lever- og nyretal. For de har været normale, når jeg ikke har spist kødet, men ekstremt lave, når jeg igen har fået kalvekød fra den forurenede eng. Det samme har min søster oplevet.

