Kristoffer Gade, biografchef i Panorama Slagelse, begræder nedlukningen. Det kommer til at gøre ondt, siger han.

Bekymret biografchef: - Vi bliver rigtig hårdt ramt af det her

Det kommer til at gøre ondt at skulle lukke ned for nu anden gang, siger biografchef i Panorama Slagelse. Biografen var ellers netop tilbage på sporet, og december plejer at være indbringende.

Slagelse - 08. december 2020

- Vi har prøvet det før. Nu gør vi det bare igen.

Sådan lyder det fra biografchef i Panorama Slagelse, Kristoffer Gade, der med en tidligere nedlukning i erindringen »har noget at læne sig op ad«, når biografen fra og med onsdag og frem til 3. januar ikke længere må vise film på det store lærred.

Slagelse er nemlig én af de i alt 38 kommuner, som landets statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag lukkede delvist ned, så kulturinstitutioner som teatre, spillesteder, museer, biblioteker - og altså også biografer skal lukke alle indendørs arealer.

Men brugen af ordet »bare« er en underdrivelse, erkender biografchefen. Nedlukningen vil nemlig ramme biografen hårdt og gøre ondt, siger han.

Var netop i en god periode - Det er vist ingen hemmelighed, at 2020 ikke har været noget godt biografår med den første nedlukning i foråret, og fordi det har været svært at skaffe udenlandske film. Men vi var faktisk netop nu inde i en god periode, forklarer Kristoffer Gade

Det er særligt de store, danske premierefilm som »Druk« og »Retfærdighedens ryttere«, der har lokket biografgæsterne til den seneste tid, oplyser biografchefen. Men nu må forestillingerne aflyses, og Kristoffer Gade frygter af den grund årets resultat. Artiklen fortsætter efter billedet...

Det bliver ikke muligt for borgere i Slagelse at tage i biografen i julen - og det ærgrer biografchef i Panorama Slagelse, Kristoffer Gade. Det plejer mange nemlig at gøre. Foto: Fleur Sativa

- December er som regel årets bedste måned. Det er både mål i antallet af gæster, men også fordi rigtig mange plejer at købe gavekort som julegaver eller mandelgaver, fortæller biografchefen.

- Det går vi glip af nu, konstaterer Kristoffer Gade, der ellers trods coronavirus var begyndt at håbe på det, som han med egne ord kalder »et nogenlunde hæderligt« resultat på bundlinjen:

Opfordring: Køb gavekort - Men vi bliver rigtig hårdt ramt af det her. Det er der ingen tvivl om. Så det vil jeg heller ikke lægge skjul på, siger biografchefen.

Kristoffer Gade håber derfor, at biografgæster vil benytter muligheden for at købe gavekort online, som kan gives som gave i løbet af julen og bruges, når biografen åbner igen i 2021.

Her regner den lokale biograf også med, at der vil være endnu flere film på programmet. Blandt andet udenlandske film, som ellers har været svære at få på lærredet i løbet af 2020.

"Selvfølgelig har jeg en frygt for, at vi ikke kommer i gang igen efter den 3. januar, som det ellers er meldt ud lige nu."

- Kristoffer Gade, biografchef, Panorama Slagelse - Kristoffer Gade, biografchef, Panorama Slagelse - For eksempel kommer der en både en ny Bond- og Top Gun-film. Og så udkommer Wonder Woman her den 17. december, som vi så ikke kan vise fra starten af, men som vi må se, om vi kan nå at vise, når vi åbner, fortæller Kristoffer Gade, der dog frygter, at restriktionerne vil blive forlænget.

- Selvfølgelig har jeg en frygt for, at vi ikke kommer i gang igen efter den 3. januar, som det ellers er meldt ud lige nu. Men man har før set, at de her nedlukninger virker. Også i for eksempel Jylland, fortæller biografchefen, der derfor selv vil bruge julen på at afspritte hænder og krydse fingre:

- Jeg håber virkelig, at vi får pandemien under kontrol effektivt og hurtigt. Det er det vigtigste lige nu, slår Kristoffer Gade fast.

Biografgæster, der har købt billet til en forestilling mellem den 9. december og den 3. januar får automatisk tilbageført det fulde beløb, oplyser Panorama Slagelse.